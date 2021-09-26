【寵物健康我守護‧徵文優勝】漸漸／還想再聽你呼嚕的聲音

寵物小檔案： 品種：金吉拉 名字：呼嚕王 年齡：11歲

文／漸漸

貓咪所發出的呼嚕聲，是表示他很放心，並且很有安全感時才會出現的行為，而我家這隻更是貓界極品，只要有人抱他，不管嬰兒抱或是托抱的方式他都會發出呼嚕的聲音，並且將頭靠在肩膀上，非常討人喜歡。

但有次發現他在呼嚕的時候會有很像我們人喉嚨卡痰的感覺，帶點濕潤的呼吸聲，並且出現很像氣喘一樣的症狀，一開始不以為意，但後面發現一天會有至少兩次，驚覺不對，趕緊帶去獸醫院檢查。

那是一個禮拜六的早上，我也還有工作，所以早早帶去寵物醫院，醫生說需要檢查一下，而我就先離開去上班，直至下午接到醫院來的電話，那頭的醫生是這麼說。

醫生：你們家的呼嚕王是因為心臟問題引發的肺積水，有點嚴重。

我：那這樣要怎麼處理？

醫生：已經幫他打幫助排水的針以及服用藥物，現在正讓他在氧氣箱內休息。

我：然後呢？

醫生：接下來就看他自己了。

我：有辦法手術嗎？明天醫院會不會有人照顧？

醫生：明天休息，醫院沒有人。

我：那我家呼嚕王呢?

醫生：就讓他在醫院休息。

我：但是醫院沒有人顧？那這樣不等於放著等死？

醫生：那你可以帶回家。

我承認我當下超想罵三字經，加上醫生的老媽一起罵，但是後來忍住了。

圖／作者提供

我馬上請假回家，先去醫療器材行請求給我便宜一點的價格租氧氣機，老闆看我著急的樣子他也同意讓我租金便宜，接著我趕快去把呼嚕王從醫院接出來，醫生看到我執意接出回家，跟我說了一句：「你帶回家也沒有用，你也不會顧」，受不了的我直接嗆醫生，放在你這等死是會比較好是嗎？加上幾句髒話，直到院長出來緩頰，我請他們開藥後就將呼嚕王帶回家。

到家後我將貓籠整個用保鮮膜包起來，再刺一個小洞，把製氧機的氣管放進去，並且打電話問我的營養師媽媽，將貓咪的狀況跟她說，接著我去買了媽媽開的保健食品種類，有Q10、魚油、維生素C、卵磷脂、蛋白粉、綜合營養食品，呼嚕王6公斤多，抓了大概小朋友在吃的劑量，將這些營養食品壓碎、和水然後用針筒灌食，配上醫院開的藥物，其實當時很慌，也看得出呼嚕王很不舒服，但還是堅強著安慰他然後照三餐灌食，直到第三天，發現他喘的狀況已經減少，持續一周後呼嚕王康復了，真的很感謝老天沒有帶走他，能讓他再陪伴我。

而這次之後我開始注重其他貓咪，也定期會灌食保健食品，因為我自己見證了一隻被醫生宣告只能等待奇蹟的貓咪，在營養充足的狀況下克服了疾病，希望所有貓友們，想讓寶貝健康，營養食品真的不能缺少。