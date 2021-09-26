【寵物健康我守護‧徵文佳作】May／我家柯基的保健之道

寵物小檔案： 品種：柯基 名字：Oil 年齡：10歲

文／May

我帶她回家囉。2011年六月某個星期五晚間，姊姊騎機車到火車站接剛從補習班打工下班的我，聲音隨風從前座傳到後座時變得模糊，點燃我心中一絲渺小的希望，或許是我聽錯了。結果，回家就看見妳流連在家人們的懷裡，克制又警戒地接受陌生人的撫摸和食物。

妳是家中養的第一隻狗，我們半是按照直覺，半是依靠網路與他人建議照顧和餵養妳。

因為妳天生體質虛弱，雨季沾染到一點濕氣就會長出綠豆大小的紅疹子，除了看醫生吃藥，還曾經為了醫治皮膚病挨了幾針抗生素。大家都說潔牙骨很好，妳也愛吃，結果結紮之後第一次上手術台，就是為了拔除牙周病侵蝕得太嚴重的那幾顆牙齒。後來我們才知道，只要注意飲食，以犬用牙膏刷牙，妳就能擁有一口不輸任何人的整齊白牙。

有一段時間，我們沒給妳吃飼料，怕妳腎壞掉，是我自作主張將妳的飼料換成燙雞肉香蕉地瓜等原形食物，結果從某天開始妳一吃東西就吐，磨成泥也沒用。

我們輾轉看了好幾家醫生，每個醫生都提出不同的病因，但是打針和帶回家吃的藥都無法讓妳的病況好轉。幾近斷食的妳日漸消瘦虛弱，遠遠將妳送到嘉義抽血檢查才知道，原來妳得的是一種罕見疾病——巨食道症。那位醫師不僅看診厲害又善良，每天用手機拍下妳漸漸能吃能喝的短影片傳給我們看。最後我們才知道，飲食上缺碘導致妳甲狀腺功能低下進而誘發此病，從此必須天天吃藥，站著吃弄成泥狀的飼料。

現在看著妳吃專為老狗打造的飼料，我很安心；雨天淋濕身體進屋一定會幫妳將身體擦乾；也能從摸摸妳的肚子判斷妳是不是覺得冷。每一個我所學到的養狗哲學，所有的秘訣都來自於失敗，都是妳這十年間真實經歷的痛苦。每每看到妳對我的愛絲毫不減就越發心疼。

圖／作者提供

遇見妳之前，我從不偏愛任何一種動物，提到動物就只想得到星座和生肖。謝謝妳的出現拓寬我的世界，讓我學會欣賞各種動物的可愛，讓我能用更溫柔的目光看待這個世界。每當夕陽斜斜從窗外照進家裡，躺在冰涼地板上的妳，透過一天之中最後一縷的陽光，身體和影子形成一個惹人憐愛的心型。

妳是我們的第一隻狗，而且媽媽說，不會再養下一隻了。我唯一的妳不再是一隻健康的小狗，沒關係。無論是婚、喪、喜、慶，傳統上皆以跪拜表達最真摯的感情。趁著妳低頭把臉藏起來，我也向妳深深一鞠躬。

我的老狗恰似我的老伴，致我們走過的歧路，謝謝妳這十年來的堅強與守候。人與人的關係當中，最珍貴的就是陪伴，人與毛孩子的聯繫也是。