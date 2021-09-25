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沼澤激戰！他拍下母象「一腳踩死鱷魚」驚人畫面 遊客看傻了

聯合新聞網 / 綜合報導
母象和鱷魚激戰，最後母象用左腿把鱷魚踩死(左圖)，還確認鱷魚真的死亡後才跟象群一同離開沼澤。 圖／ig(@natureismetal)
母象和鱷魚激戰，最後母象用左腿把鱷魚踩死(左圖)，還確認鱷魚真的死亡後才跟象群一同離開沼澤。 圖／ig(@natureismetal)

大象給人普遍印象就是「溫馴、可愛」，不過卻忘了牠們兇起來殺人力相當驚人，近日有一名丹麥設計師在非洲尚比亞旅遊時，拍下了一幕「震撼畫面」，母象與鱷魚在沼澤激戰，一腳就把鱷魚活生生踩死，讓遊客看了驚呼又傻眼，影片也在網上瘋傳。

綜合外媒報導，一名丹麥室內設計師哈賀爾（Hans Henrik Haahr），近日和親友一起到非洲尚比亞旅遊，某天他們到了當地野生動物公園，從車上看到有一群大象站在沼澤旁邊，其中有一隻母象正在跟鱷魚纏鬥。

母象先是用象鼻頂了鱷魚，鱷魚也不甘示弱地回擊，接著母象把左腿放到鱷魚背上，施加了全身好幾噸的重量上去，讓鱷魚瞬間喪命，一動也不動，最後母象用象鼻將鱷魚捲起，確認牠死亡後才離開沼澤。

哈賀爾把影片上傳IG已經吸引近20萬人按讚，網友也紛紛讚嘆，「大象說：你想玩遊戲嗎？」、「喔不，哥你踩到牠了」、「大象被低估了」、「鱷魚就怕這種噸位重的，擅長的技巧瞬間沒用」、「好像成年人在跟小朋友打架」。

鱷魚相當兇猛，有著強大的咬合力，在捕食的時候，只要咬住獵物，就能給目標致命的傷害，牠們經常在水下埋伏等待，有時候會在不知道是什麼的情況下用閃電般的速度猛撲獵物，掠奪性極強。

大象 鱷魚

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