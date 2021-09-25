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貓界梁朝偉每天用憂鬱眼神做戲 張開雙眼全場轟動了
當許多喵星人都以高貴優雅一面示人時，這隻來自韓國的貓咪억울이便很不一樣，牠無時無刻都總像還沒睡醒，又或許你會覺得牠是一臉愁容，像是早已看透喵生的苦劫。
這隻長期像是瞇着眼的貓咪來自韓國，牠的名字叫억울이（韓文意思是：冤枉）。貓如其名，就是因為貓咪常常擺出一臉無辜以及委屈的樣子，所以才用這個名字。家裏還有另一隻貓咪叫억수，不過在IG裏網民所關心的，都只是억울이！
基本上，억울이每張相片都總是像睡眼惺忪的樣子，像是對什麼事物也提不起勁。哀怨、悲情、發愁、苦惱的形容詞，都在억울이的臉上浮現。
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文章授權轉載自《香港01》
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