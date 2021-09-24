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罕見長度！沖繩農夫抓到176公分赤煉蛇 會吃毒蛇還比人高

聯合新聞網 / 綜合報導
日本沖繩有農夫在田裡發現長達176公分的赤煉蛇，長度幾乎和成人差不多。圖擷取自琉球新報
日本沖繩有農夫在田裡發現長達176公分的赤煉蛇，長度幾乎和成人差不多。圖擷取自琉球新報

大自然無奇不有，即使是同一種生物，個體之間的體積、特徵上，仍然可能有著明顯差異。最近在日本，就有民眾抓到了一隻比成人還長，還有可能創下紀錄的蛇類。

根據日本媒體「琉球新報」報導，沖繩縣糸滿市在18日早晨，一位名為大城學的農夫與他的兒子笠佑夢，在務農時抓到一隻長達176公分長的「赤煉蛇（Dinodon semicarinatum）」。雖然在田裡時有同種蛇出沒，但大約只落在120至130公分之間，明顯這次捕捉到的尺寸更為驚人，一比起來長度更是超過大城不少。

大城表示，當時他正在操作重型機具，忽然發現在舊輪胎內有蛇的影子。一開始他還以為是波布蛇（沖繩地區的特有種毒蛇），仔細觀察才發現是赤煉蛇。他推測是因為附近有河，蛇不愁沒獵物，才會選擇在這棲息。15歲的兒子笠佑則說，這是他第一次看到赤煉蛇。

網友們則表示「好長！而且模樣很漂亮啊」、「看起來簡直有兩公尺」、「我還以為沖繩都是波布蛇，原來也有赤煉蛇」、「赤煉蛇好像會吃其他蛇，希望能多吃一點波布蛇」。

日本 沖繩

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