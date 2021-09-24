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寵物知識+／當在貓咪身旁坐下 幾個動作顯示你該識趣離開
貓咪是很有個性的動物，能不能親近牠很看心情，在牠不爽的時候接近，會造成牠的不快和壓力。其實從牠的肢體語言可以判斷是不是好時機，日本帝京科學大學的小野寺教授從貓的動作解析牠的心聲。
※OK的情況
當在貓咪的身邊坐下時，貓咪伸展四肢、眼睛閉上瞇成一條線，鬍鬚下垂，呈現放鬆的姿態，以上皆是「開綠燈」的動作，顯示貓允許人類親近牠。如果貓把前腳或下巴伸過來靠在人身上，代表歡迎的程度更強烈。
※NG的情況
當貓咪不歡迎人類，在牠身邊坐下時，牠伸出的四肢會著地，眼睛睜開，耳朵向後張、尾巴搖擺或敲地，全身呈緊張的狀態。看到這些動作，建議最好靜靜地離開牠身邊。
小野寺教授表示，貓咪這些表達心情的動作，也會對同類使用。當人能夠洞悉貓咪「開綠燈」的心聲，就能在適當的時機和貓咪親近，一起度過放鬆幸福的時光。
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