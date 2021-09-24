寵物知識+／沒精神、吃不下…狗狗也會得「氣象病」飼主怎處理看過來

即將進入秋冬，季節轉換時天氣變化較大，許多人在這個時期易發頭痛、關節酸痛等症狀，狗狗也有所謂的「氣象病」，獸醫來解析何謂氣象病，以及飼主如何防治。

Q.什麼是氣象病？

受到天氣變化的影響，例如變冷、下雨、濕度升高等導致身體狀況變差的情形，叫做氣象病。

Q.狗狗為什麼會受天氣變化影響？

生物體內有某種程度的恆定機制，外界產生變化時照理說不會受到太大的影響，這是就健康、自律神經強的狗而言；但對身體虛弱、高敏感的狗來說，低氣壓、濕氣等會讓血壓、血液運行產生變化，已患病和高齡的狗也容易受影響。

狗狗罹「氣象病」常見的症狀

‧沒來由的變得沒精神、嗜睡 ‧食慾不振 ‧焦躁不安

Q.家有罹氣象病的狗狗該怎麼辦？

如果是本身已有疾病的狗狗，氣象病的症狀很可能會惡化下去，建議盡早到動物醫院給醫生檢查。未來天氣有變化時症狀可能反覆出現，必須常備相關藥物，並且與獸醫商討日後的對策。

醫師建議，平時就要強化愛犬的身體，讓牠好好吃飯，情緒保持平穩，不要給牠太多壓力，和家人們保持良好的關係和互動。