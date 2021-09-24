寵物知識+／沒精神、吃不下…狗狗也會得「氣象病」飼主怎處理看過來
即將進入秋冬，季節轉換時天氣變化較大，許多人在這個時期易發頭痛、關節酸痛等症狀，狗狗也有所謂的「氣象病」，獸醫來解析何謂氣象病，以及飼主如何防治。
Q.什麼是氣象病？
受到天氣變化的影響，例如變冷、下雨、濕度升高等導致身體狀況變差的情形，叫做氣象病。
Q.狗狗為什麼會受天氣變化影響？
生物體內有某種程度的恆定機制，外界產生變化時照理說不會受到太大的影響，這是就健康、自律神經強的狗而言；但對身體虛弱、高敏感的狗來說，低氣壓、濕氣等會讓血壓、血液運行產生變化，已患病和高齡的狗也容易受影響。
狗狗罹「氣象病」常見的症狀
‧沒來由的變得沒精神、嗜睡
‧食慾不振
‧焦躁不安
Q.家有罹氣象病的狗狗該怎麼辦？
如果是本身已有疾病的狗狗，氣象病的症狀很可能會惡化下去，建議盡早到動物醫院給醫生檢查。未來天氣有變化時症狀可能反覆出現，必須常備相關藥物，並且與獸醫商討日後的對策。
醫師建議，平時就要強化愛犬的身體，讓牠好好吃飯，情緒保持平穩，不要給牠太多壓力，和家人們保持良好的關係和互動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言