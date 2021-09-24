【寵物健康我守護‧徵文佳作】陳荺云 / 展現強韌生命力對抗病魔的兔奶奶

寵物小檔案： 品種：道奇兔 名字：兔兔 年齡：很老很老了

文／陳荺云

回想六年前剛領養兔兔時，每天搶吃飼料的快樂時光，還好有記錄在部落格，現在這些歡樂照片、影像都是我這獨居老人的最佳陪伴。

可憐的兔奶奶才活潑亂跳了半年多就開始看醫生，剛開始也是醫生要我們給牠跟天竺鼠喝運動飲料1:1，我還稀釋到1:5但喝完那一大瓶，兩隻不同地方領養的健康小動物卻同時得了白內障，點了半年眼藥水還是全瞎了。兩年半前全盲的兔奶奶就開始灌食，全身檢查後才知道她應該年紀不小了，而且以前的生活環境可能很差，造成脊椎變形及腹部疑似腫瘤，皮膚也出現皮屑，拜託醫生把牠的毛全部剃光，每天灌食四次，或許是在我的眼淚攻勢下，她居然奇蹟似的從癱倒在地慢慢恢復正常，連醫師都不敢置信。

距離被雙北各地名醫宣判死期已經差不多三百天了，獸醫看她年紀不小也沒把握動手術，在我每天的按摩復健下，相當百歲人瑞的兔奶奶甚至可以自行走一小段距離，但好景不常，一兩個月後發現原本只是前腳無力，又多了後腳底出現傷口，用到最好的二線藥依然反覆發作，醫師說沒有更好的藥了。

我擔心是地板太硬造成，全部換成比愛兔協會還軟的止滑墊，沒多久還是發現前腳底也出現黑黑的硬皮，醫師說像是人類的褥瘡不會好，從此開始抗生素+嗎啡的消極治療。

圖／作者提供

兔子由於沒有聲音也很能忍痛，所以經常被人類拿來做實驗。每天幫兔奶奶換藥時，看到腳底又長出膿包我就憂心不已，但醫生都說若要處理就會見血見骨甚至截肢，取出膿物檢驗才能知道用什麼抗生素，也不見得治得好，最後在考量她年事已高不想讓她受苦下選擇了安寧療法。

既然醫生都沒辦法了，我也只能靠自己，去上海買了片仔癀，又去醫療展買最新的奈米銀，但都沒有明顯的好轉，每天換藥都讓我憂鬱痛哭，懂得感恩的兔兔都會一直舔我的手，似乎在說謝謝。看到她不能動只能臥床讓我心疼無助，好不容易糾結了好久才下定決心讓她好走。

有一次換藥時幫兔按摩發現傷口擠出一些些白色固體物，於是我稍稍用力慢慢擠壓，真的把膿包都擠平了，雖然沒有出血，但兔還是一直踢，應該很痛我也不忍心再擠下去了，幾天後膿包又長出來，就這樣擠擠停停一週兩三次，後來跟醫護同學要了麻醉藥，總算稍微心安了些，自己當醫生搶救兔奶奶，反覆操作月餘總算根除腳底膿包，不用再每天穿我做的鞋子，腳踏實地自在多了。

後來在東湖的藥局找到可以治療褥瘡的藥膏，藥師說是雷公根及七葉草萃取的，不含類固醇可以安心使用，每天擦快一個月了，確實有比之前用的西藥好些，但開始不吃卻讓我擔心睡不好，還出現搖頭晃腦類似帕金森的新症狀，每天四五點就起來灌食，中午下班趕緊搭公車回家灌食，醫生也建議要灌類似人吃的安素營養粉一天四次，現在只剩香蕉、地瓜及奇異果可以吸引她吃一點。

圖／作者提供

寵物其實比人類還貼心，即使不會講話，但從表情及肢體動作，依然可以讓主人了解她的心意。重病的兔奶奶不只三條命，每次在我無助準備放棄時，她總是自己大口吃了起來，好像聽懂我跟她告別的話，讓我又驚又喜，看她這麼努力想活下去，我經常被感動得淚流滿面。

每次抱她起來翻身按摩，摸到的盡是皮包骨，體重從1.8kg掉剩不到1kg，心疼落淚要她離開，不忍看她受苦，那次小年夜已做最後約定，要她睡夢中好走，我們下輩子再見。年假結束前的週六，我又嚐試將飼料泡軟拌上草粉餵她，沒想到兔奶奶居然又自己吃了起來，我開心得到五分埔走走。第二天依然自己吃，我很感謝兔奶奶的毅力，是要讓我安心去上班嗎？好，那我們再重新開始。

臨行前一天連奇異果也不吃了，我的心又往下沉，就吃那兩天又開始灌食了，感覺她越吃越少，好像也吞不太下去了，雖然早上有吃幾口地瓜，但好像梗在喉嚨似的，我趕緊去倒溫水，灌一兩cc才吞下去，一天不如一天讓我再也快樂不起來，若有神，希望帶兔奶奶到極樂世界去，我們這輩子的緣分就到此為止，謝謝你在我最低潮時一直給我鼓勵，你勇敢面對逆境跟著我到處奔波，這些美好經歷都將永生難忘，兔兔希望你快快擺脫病魔投胎去。

最後一天下午我想柿餅好久沒給她吃了，就拿一點給她，她聞到了開心咬了幾下，可能太硬嚼了好久，晚上最愛的香蕉卻吃不完，我的心已經盪到谷底了，睡前的營養粉只泡一小匙也喝不太下，我知道時候到了，告訴她我已經將她勇敢的事蹟告知親友要她安心離去。

當晚睡到半夜三點多醒來，輾轉難以再入眠，心想週一要請假送兔出門，撐到5點起床去看兔，叫她居然有回應，我趕緊用溫水泡營養粉灌她吃，兔兔你是不要媽咪請假嗎？那吃飽後你就睡夢中離開，不要再受折磨了，那天是民國108年2月18日好日子，告知會有天兵天將來接，這麼勇敢的兔奶奶可以抬頭挺胸光榮地上天堂，媽咪去上班了，我們下輩子再相見。

圖／作者提供

中午下班開機就看到女兒傳來訊息說兔兔走了，我趕緊搭公車回家，方知上午下了一場雨。兔兔你到最後都這麼貼心不要媽咪難過，老天爺都感動落淚了，一切都是最好的安排。到院子拔幾朵花跟兔愛吃的草，媽咪幫你打扮漂亮，當天開了一朵玉蘭花摘給你，謝謝你陪我們過完年，我們開車送你上路去！

這兩三年都不太敢回憶兔奶奶，雖然有幾次夢見她健康地跳著回來看我，蓬鬆的毛髮、可以四腳著地無須輔具自己站立，但想起她從那麼漂亮可愛到臥病不起的瘦弱身形就非常非常非常心疼不捨……。