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【寵物健康我守護‧徵文佳作】舞川／愛在皮膚癢癢時

聯合新聞網 / 台北訊
圖／作者提供
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《聯合新聞網》攜手《讀創故事》、《聯合數位文創貓美術館》和《法國皇家寵物食品》舉辦的「寵物健康我守護」有獎徵文，9/9已公布得獎名單，入選作品將陸續刊登於本網。

寵物小檔案：

品種：西施

名字：小妹

年齡：14歲11個月

文／舞川

時間在水般溫柔的眸光中悄悄滑過，上學、上班的像裝了電池的鐘擺一樣規律行進，我長出第一根白髮，可妳怎麼還是那麼可愛呀，那麼愛耍寶賣萌，我都忘了，妳已經是高齡快15歲的狗奶奶，歲月沒有催狗老，只是快得讓我懷念妳動如脫兔的矯健身影。

滿身皮膚病的來到家中，我耐心的餵妳吃藥、洗澡、打針，可是快一年了，妳怎麼還是喜歡咬腳腳啊！醫生說「大部分的主人對治療寵物的皮膚病都無法有始而終，因為需要時間，很多看到後面就不來了，不是痊癒，是沒耐性，乾脆放棄！」醫生，你的眼神，讓我高度懷疑你想誘我對號入座。

春去秋來年也過了，荷包漸漸消瘦。醫生對著小妹說「皮膚病好囉，不用打針吃藥了。」耶！我不是半途而廢的主人。

過沒幾個月好光景，牠又開始咬腳腳，只好又往醫院跑。醫生問「妳有餵牠吃水果嗎？」「有啊，牠跟我一樣愛吃荔枝、芒果、龍眼還有草莓。」我興奮的說出愛吃的水果，我的狗女兒也是水果控。

原來狗狗吃水果容易引發皮膚病。每次吃水果我都得使出洪荒之力拒絕牠，可牠用柔得流蜜的眸子歪頭望著妳，毛絨絨的前腳趴在妳的膝蓋上，好像在說「只要一口，一口就好，小小的一口啊……」我的手有了自己的意識，一口接著一口，我是凡人，不是聖人，我做不到自己獨享。

台灣的水果怎麼可以那麼好吃，連狗都愛。

圖／作者提供
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歲月悠悠的過，皮膚好、皮膚癢周而復始，說也奇怪，小妹很好餵藥，藥水與藥丸都是一次吞下，可能牠也知道，如果不乖乖吃藥，爾後就沒有甜甜的水果可以享用。我媽說小妹吃藥跟我小時候吃藥一樣，吃完得含根棒棒糖。

我養的狗兒，當然得像我。自己有異位性皮膚炎，一換季，皮膚就適應不良，不是濕疹就是汗皰疹，醫生說不要吃冰不要吃辣，我也是僅供參考的聽聽。所以這一人一狗是同病相連。

親愛的小妹，我懂妳的癢。

日子慢慢的走，妳的藥單上又多了心臟病與關節炎，醫生要妳減肥，可是貢丸與雞腿是妳的最愛，阿嬤捨不得只給妳吃乾糧，撇嘴說「養瘦狗嚇主人」。於是，我們用各種理由偷渡禁品上貢西施太后。

直到那一天，時間停止在凌晨12：30分，思念從此生根，妳成為記憶中的小拖把，桌上有尚未吃完的藥，窩窩裏是妳的寵物，小兔子邦妮。

持續悶熱高溫，手指上起了汗皰疹，顆顆小水珠是未流乾的淚。今夏芒果盛產，誰來跟我搶食一嘴的甜蜜。

寵物 心臟病

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