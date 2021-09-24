家貓年資「一年半、三年、六年」 從睡相一看超好分
家中飼養的貓狗，或許一開始會有點怕生，但只要時間久了之後，還是會漸漸習慣環境，動作變得放鬆起來。最近一位日本網友，就貼出家裡三隻「年資」不同的貓咪睡相，對比下更是讓人一目瞭然。
根據日本媒體「grape」報導，日本網友「mitoconcon」最近分享一張照片，畫面一次捕捉到他家養的三隻貓，分別選在不同的地方睡覺。其中畫面深處左側窩著的，是來到他家約一年半，在家中「年資」最小的貓，不只好好睡在替他準備好的貓窩裡，而且睡姿也十分得體。
画面奥左がイエネコ歴約一年半、右がイエネコ歴約三年、手前がイエネコ歴約六年の寝相の参考画像となります。資料としてお役立てください。 pic.twitter.com/E1oOMW9IK3— コンドリア水戸 (@mitoconcon) September 20, 2021
然而，在他右邊那隻「年資」達三年的貓，則反而是挑睡床的「屋頂」來休息，相對看起來隨便不少。但這和來到家中六年，最資深的那隻比更差多了，這位貓皇已經完全放棄貓窩，大喇喇地霸佔飼主的床，表情滿臉寫著不在乎，好像這裡本來就是屬於他的睡床一樣。
網友見照紛紛表示「逐漸人類化了笑死」、「幾乎要變人了」、「年資6年的貓真的沒在開玩笑」、「進化論嗎」、「第六年就變成人類了」、「我家的倒是來一個月就很隨便」、「我家反過來，來兩年的睡相比兩個月的好」、「簡直像在觀看進化過程」、「已經自認為是一家之主了」、「大老闆的感覺」。
猫たちが集まって毛繕いし合っており、まるで平和の縮図のようだなと思って目を細めて眺めてたけど、テンション上がった弟猫がお姉ちゃん猫に組みついてしまってあっさり崩れゆく平和。平和とはかくも儚きものか。これもまた世界の縮図と言えよう。 pic.twitter.com/gbCF7tbWku— コンドリア水戸 (@mitoconcon) September 21, 2021
猫美味しいねぇ〜。 pic.twitter.com/EBqILaJvwo— コンドリア水戸 (@mitoconcon) September 23, 2021
おもちゃで遊んだあとテンション上がって謎すぎる動きをしてる猫。途中で一瞬全身複雑骨折してません？ pic.twitter.com/FwwZ7UIQU2— コンドリア水戸 (@mitoconcon) September 22, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言