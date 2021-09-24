家貓年資「一年半、三年、六年」 從睡相一看超好分

家中飼養的貓狗，或許一開始會有點怕生，但只要時間久了之後，還是會漸漸習慣環境，動作變得放鬆起來。最近一位日本網友，就貼出家裡三隻「年資」不同的貓咪睡相，對比下更是讓人一目瞭然。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「mitoconcon」最近分享一張照片，畫面一次捕捉到他家養的三隻貓，分別選在不同的地方睡覺。其中畫面深處左側窩著的，是來到他家約一年半，在家中「年資」最小的貓，不只好好睡在替他準備好的貓窩裡，而且睡姿也十分得體。

然而，在他右邊那隻「年資」達三年的貓，則反而是挑睡床的「屋頂」來休息，相對看起來隨便不少。但這和來到家中六年，最資深的那隻比更差多了，這位貓皇已經完全放棄貓窩，大喇喇地霸佔飼主的床，表情滿臉寫著不在乎，好像這裡本來就是屬於他的睡床一樣。

網友見照紛紛表示「逐漸人類化了笑死」、「幾乎要變人了」、「年資6年的貓真的沒在開玩笑」、「進化論嗎」、「第六年就變成人類了」、「我家的倒是來一個月就很隨便」、「我家反過來，來兩年的睡相比兩個月的好」、「簡直像在觀看進化過程」、「已經自認為是一家之主了」、「大老闆的感覺」。