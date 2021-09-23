主人過世太傷心…吉娃娃再也不叫了 在新家重新打開心扉

狗狗失去主人就像失去親人一般悲痛，也可能會對心靈造成創傷。一隻吉娃娃在主人過世後被轉介到另一戶人家，緊閉心扉的牠不再發出叫聲，多虧新主人給予滿滿的愛，才又恢復充滿活力的原貌。

住在福岡的加奈子夫婦在5年前和楓相遇，2016年某天一個剛參加完親戚葬禮的友人來訪，友人透露過世親戚有養一隻吉娃娃「楓」（かえで），現在沒人照顧，因此正在幫忙尋找接手人。只有養貓的加奈子雖然對狗有點苦手，仍決定地將收養楓。

當時被接回家的楓約2歲，無論是吃飯、睡覺還是散步，都一副興致缺缺的模樣，甚至從來沒發出過叫聲。加奈子沒有養狗經驗，還以為這是正常現象，加奈子的丈夫由於兒時養過狗，感知到楓和普通的狗狗似乎不太一樣。

除了不吠叫，楓相當敏感，即使只是杯子放在桌上的聲響，都會嚇得捲起尾巴逃到屋子的角落，看到散步用的牽繩也會相當害怕。加奈子和丈夫討論後推測，楓應該是前主人過世太傷心導致的心理創傷。

把楓接回家後的一個月後生活發生變化，以往丈夫返家，楓的迎接方式最多是搖搖尾巴，當天聽到玄關開門的聲音，楓「汪」地叫了一聲跑過去，讓加奈子嚇了一跳，這是從來沒聽過楓發出的聲音，沒想到牠也能表現得這麼有活力。加奈子笑稱：「這是楓第一次說『歡迎回來』吧」。

敞開心扉的楓 身心皆獲妥善照顧

從那天以後，原本溫和的楓個性上慢慢有了轉變，以往討厭散步的牠出去沒多久就累了，需要人抱，現在一到公園就急著下草地奔跑，即使回家也不想進家門，仍活力十足地在院子玩耍。

除了療癒心理創傷，加奈子對楓的身體健康也相當照顧，楓有膝蓋骨脫臼和抽筋的舊疾，加奈子學習中醫幫牠按摩，也會自製手作料理幫牠補充營養。

楓也成為夫妻間的潤滑劑，由於牠比家裡其他的貓親人，加奈子和丈夫如果對彼此有怨言或不滿，不會直接跟對方發洩，轉而去跟陪在身邊的楓傾訴。雖然是在抱怨，但只要對象是楓口氣就會緩和下來。託楓的福，夫妻間關係更好了。