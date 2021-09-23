寵物知識+／養貓日常很花錢嗎？竟還有2項意料之外的開銷

養寵物勢必得花上一筆錢，養一隻貓從出生到終老粗估得花上幾十萬元。日本媒體ねこのきもち也做了相關的問卷調查，統計出伙食、醫療費的平均花費，另外還有一些因應養貓而生的周邊費用。

伙食費

飼主每月給愛貓支出的伙食費為2633日圓（約新台幣688元），零食費為750日圓（約新台幣190元）。許多飼主都會從網路大量訂購，雖然能夠壓低價錢，卻可能造成過期、貓咪口味改變而浪費的情形。

玩具費

對貓咪來說，玩具是和飼主增進情感交流不可或缺的物品，大家每年平均花費2239日圓（約新台幣568元）給愛貓買玩具。

有些玩具會因被頻繁激烈地使用而成為消耗品，需要時常補充替換；有些飼主會用手邊不要的東西自製玩具，這樣能省下一筆支出。

醫療費

根據貓咪的健康狀況，醫療支出的落差非常大。體弱多病的貓每年平均醫療費為29966日圓（約新台幣2500元），頭好壯壯的貓則相對省錢，每年只要花7233日圓（約新台幣1835元）。值得注意的是，不少日本飼主會幫寵物買保險，以上金額是用保險金折抵後的花費。

寵物旅館

飼主總有全家人都不在家的時候，像是出差、出國旅遊等，就得將寵物寄放於寵物旅館，住一晚平均要1萬日圓（約新台幣2537元），如果家裡養不只一隻寵物，費用又要再往上墊高。

養貓後意料之外的花費

除了花在貓本身的費用，還有一些因應而生的周邊花費，例如貓很容易掉毛，因此很多人會用「黏毛滾筒」這種小物，每個家庭每月平均花1207日圓（約新台幣306元）買來清毛；有些人家為了省錢，會用可重複使用的海綿型集毛器來清理貓毛。

就像對小嬰兒一樣，溼紙巾對於清理貓咪的身體、穢物和排泄物等也是相當重要，每個家庭每月平均花1775日圓（約新台幣450元）買溼紙巾。