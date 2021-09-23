博美三姊妹整齊列隊躺沙發 感情太好網友笑：奇蹟的瞬間
家中飼養的狗狗貓貓如果不只一隻，那麼這些寵物間彼此的互動，總是會出現令人感到驚奇的畫面。最近一位日本網友，就分享自己家中的博美犬們，意外出現了「奇蹟」般的一張照片。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「melkuramarin」家中養了三隻博美犬，分別是1歲、2歲與4歲。就在不久之前，飼主意外發現這三隻狗狗在沙發上整整齊齊的躺在一起，就好像一列火車一樣，讓他馬上捕捉下這難得的一幕。
奇跡の１枚（笑）— めるくら (@melkuramarin) August 29, 2021
こんなのありえますか🤣 pic.twitter.com/G211ZUUmHG
Melkuramarin表示，這三隻博美犬彼此是姊妹，平常就會玩在一起，出門也會坐在同一輛寵物推車上，感情十分融洽。不過像這次一樣「奇蹟般」的場景，他還是第一次見到。
網友們也紛紛表示「太可愛了，心臟要停了」、「整列～不愧是感情超好的三姊妹」、「路邊停車嗎」、「三節車廂的電車」、「太好笑了」、「可愛到難以置信」、「好像博美娃娃的賣場」、「分裂中嗎」、「博美博美博美，連在一起的睡姿太可愛了」、「不妙啊可愛成這樣」。
最高のポメラニアンスマイルです❤️❤️❤️今日はTwitter初めて一年記念日皆様いつも本当にありがとうございます😊これからも皆様よろしくお願いしまーす❤️ pic.twitter.com/F2FX94oXA8— めるくら (@melkuramarin) September 9, 2021
皆さんおはようございます❤️— めるくら (@melkuramarin) September 20, 2021
まだまだ眠いポメチャンズです💤 pic.twitter.com/BHHZ15KBY5
もふもふ気球🌈#ポメラニアン #Pomeranian #こまてま #犬のいる幸せ @kotetsu_pom @melkuramarin pic.twitter.com/t3kjF4U2gU— comatema (@jMJyueA0pTUSuFI) September 22, 2021
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