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博美三姊妹整齊列隊躺沙發 感情太好網友笑：奇蹟的瞬間

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友飼養博美三姊妹感情太好，還整齊在沙發上排成一列躺著休息。圖擷取自twitter
日本一位網友飼養博美三姊妹感情太好，還整齊在沙發上排成一列躺著休息。圖擷取自twitter

家中飼養的狗狗貓貓如果不只一隻，那麼這些寵物間彼此的互動，總是會出現令人感到驚奇的畫面。最近一位日本網友，就分享自己家中的博美犬們，意外出現了「奇蹟」般的一張照片。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「melkuramarin」家中養了三隻博美犬，分別是1歲、2歲與4歲。就在不久之前，飼主意外發現這三隻狗狗在沙發上整整齊齊的躺在一起，就好像一列火車一樣，讓他馬上捕捉下這難得的一幕。

Melkuramarin表示，這三隻博美犬彼此是姊妹，平常就會玩在一起，出門也會坐在同一輛寵物推車上，感情十分融洽。不過像這次一樣「奇蹟般」的場景，他還是第一次見到。

網友們也紛紛表示「太可愛了，心臟要停了」、「整列～不愧是感情超好的三姊妹」、「路邊停車嗎」、「三節車廂的電車」、「太好笑了」、「可愛到難以置信」、「好像博美娃娃的賣場」、「分裂中嗎」、「博美博美博美，連在一起的睡姿太可愛了」、「不妙啊可愛成這樣」。

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