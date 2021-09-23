快訊

敢不敢制裁中國？日本自民黨辯論和「安倍一強」矛盾

數位綁定填錯資料免驚！王美花證實可能下周讓民眾修改

【寵物健康我守護‧徵文佳作】糖糖媽／歡迎來到我身邊，來到我的秘密花園

聯合新聞網 / 台北訊
焦糖六個月，天天調皮搗蛋。圖／作者提供
焦糖六個月，天天調皮搗蛋。圖／作者提供

《聯合新聞網》攜手《讀創故事》、《聯合數位文創貓美術館》和《法國皇家寵物食品》舉辦的「寵物健康我守護」有獎徵文，9/9已公布得獎名單，入選作品將陸續刊登於本網。

寵物小檔案：

品種：米克斯

名字：焦糖

年齡：7個月

文／糖糖媽

我有一個花園，我要邀請你來到我的領土，在那一馬平川上打滾。

糖糖之所以來到我們家，是因為我的爺爺非常愛狗，在糖糖之前，我們家有一隻黑色的拉布拉多，年紀和我一樣，十八歲。後來，爺爺說，要找一隻狗狗來給拉拉接班，不然我們的庭院太空曠了，了無生氣。

當我們驅車到達八里收容所，爺爺一眼相中了一隻三個月大的米克斯。

「唉唷！哪裡來的這麼可愛的小狗狗呀！這個腿很粗，以後一定可以長很大，決定了，我們要這一隻！」爺爺歡天喜地的將狗狗抱起「你就叫布丁吧！」

沒想到的是，布丁的尾巴被籠裡另一隻小狗緊咬著不放，收容所的工作人員們都開懷大笑，摸了摸那隻咬著布丁尾巴的狗狗的頭說：「他們是同一胎的，每天都窩在一起，分開了一定很難受。」

「那就一起跟我們回家吧！」我轉頭看向爺爺「可以嗎？」

「當然可以啊！有伴布丁也才不會孤單。那他叫就焦糖吧！焦糖布丁！」

焦糖布丁4個月，布丁可是很寵妹妹的。圖／作者提供
焦糖布丁4個月，布丁可是很寵妹妹的。圖／作者提供

焦糖布丁五月來到我們家，一開始的他們還不太會走路，連吃飯都趴著吃，不會站起來。

「站起來吃啊！哪有狗狗趴著吃飯的！不要這麼懶嘛！來來來站起來吃。」為了改掉他們趴著吃飯的壞習慣，爺爺將飼料碗換成大鍋子，兩隻狗狗不得已只好站起來吃，也成功改掉趴著吃飯的習慣！

後來走路跌跌撞撞的他們，已經可以快速的在庭院裡奔跑啦！雖然偶爾還是會跌倒。

直至某天下午，布丁的狀況一直不太好，很喘，感覺不太對勁，我趕快抱著布丁，到家附近的動物醫院搶救（在此感謝動物醫院的醫生與護理師），最後布丁還是離開我們了⋯⋯布丁因為先天性心臟病，去當天使了。當天我們一直不敢跟焦糖說這件事，好在他的情緒並沒有受太大的影響，還是樂悠悠的，只是有些孤單。

布丁去當天使了，糖糖5個月，看起來好憂鬱呀。圖／作者提供
布丁去當天使了，糖糖5個月，看起來好憂鬱呀。圖／作者提供

因為布丁的關係，我們開始特別留意糖糖的身體，每月都會看診一次，後來查出糖糖有皮膚病，在肚子那邊有黴菌，因為糖糖早上都會在庭院活動，直到晚上才會放他進來，醫生說，因為花園的環境我們不能隨時監控，所以難免會讓狗狗有皮膚病的可能，而我們也為此作出調整，變成糖糖每天下午到花園玩兩個小時就進家門。

但焦糖並沒有因為這樣就成功擊退皮膚病，後來回診，在藥物的選擇上，我們從只能治療局部的藥膏，改為喝藥水，洗澡頻率從一個月一次改為一週一次（醫生建議的），也在動物醫院買了治療皮膚病專門的洗劑與預防皮膚病的飼料。

現在的糖糖成功擊退皮膚病啦！目前為止也沒有心臟病的蹤影，是隻健康可愛的小狗狗。

焦糖呀！要陪我度過接下來的好幾年唷！要乖乖的長大，每天開開心心的呀！我最喜歡看你在花園奔馳的樣子了。 

焦糖7個月。圖／作者提供
焦糖7個月。圖／作者提供

寵物 動物醫院 心臟病 太空

相關新聞

【寵物健康我守護‧徵文佳作】糖糖媽／歡迎來到我身邊，來到我的秘密花園

糖糖之所以來到我們家，是因為我的爺爺非常愛狗，在糖糖之前，我們家有一隻黑色的拉布拉多，年紀和我一樣，十八歲。後來，爺爺說，要找一隻狗狗來給拉拉接班，不然我們的庭院太空曠了，了無生氣。

寵物知識+／養貓日常很花錢嗎？竟還有2項意料之外的開銷

養寵物勢必得花上一筆錢，養一隻貓從出生到終老粗估得花上幾十萬元。日本媒體ねこのきもち也做了相關的問卷調查，統計出伙食、醫療費的平均花費，另外還有一些因應養貓而生的周邊費用。

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

博美三姊妹整齊列隊躺沙發 感情太好網友笑：奇蹟的瞬間

家中飼養的狗狗貓貓，如果數量在一隻以上，那麼這些寵物間彼此的互動，總是會出現令人感到驚奇的畫面。最近一位日本網友，就分享自己家中的博美犬們，意外出現了「奇蹟」般的一張照片。

【寵物健康我守護‧徵文佳作】林呂／親如鴻毛

當我被美容師告知阿明的新舊毛汰換不彰，導致的內層毛囊堵塞而需立即剃毛時，愧疚及自責逼急了我的雙眸，盈滿淚水不斷質疑美容師的說詞，但心中仍清楚知道，該撻伐的是自己照料不周。

豆丁海馬 現蹤七美台灣灘海域

「豆丁海馬」有海中明星、水晶宮超級名模美譽，是珊瑚礁水下攝影目標物種之一。國家海洋研究院近期在澎湖群島西南方、距離七美約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。