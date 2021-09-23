【寵物健康我守護‧徵文佳作】糖糖媽／歡迎來到我身邊，來到我的秘密花園

寵物小檔案： 品種：米克斯 名字：焦糖 年齡：7個月

文／糖糖媽

我有一個花園，我要邀請你來到我的領土，在那一馬平川上打滾。

糖糖之所以來到我們家，是因為我的爺爺非常愛狗，在糖糖之前，我們家有一隻黑色的拉布拉多，年紀和我一樣，十八歲。後來，爺爺說，要找一隻狗狗來給拉拉接班，不然我們的庭院太空曠了，了無生氣。

當我們驅車到達八里收容所，爺爺一眼相中了一隻三個月大的米克斯。

「唉唷！哪裡來的這麼可愛的小狗狗呀！這個腿很粗，以後一定可以長很大，決定了，我們要這一隻！」爺爺歡天喜地的將狗狗抱起「你就叫布丁吧！」

沒想到的是，布丁的尾巴被籠裡另一隻小狗緊咬著不放，收容所的工作人員們都開懷大笑，摸了摸那隻咬著布丁尾巴的狗狗的頭說：「他們是同一胎的，每天都窩在一起，分開了一定很難受。」

「那就一起跟我們回家吧！」我轉頭看向爺爺「可以嗎？」

「當然可以啊！有伴布丁也才不會孤單。那他叫就焦糖吧！焦糖布丁！」

焦糖布丁4個月，布丁可是很寵妹妹的。圖／作者提供

焦糖布丁五月來到我們家，一開始的他們還不太會走路，連吃飯都趴著吃，不會站起來。

「站起來吃啊！哪有狗狗趴著吃飯的！不要這麼懶嘛！來來來站起來吃。」為了改掉他們趴著吃飯的壞習慣，爺爺將飼料碗換成大鍋子，兩隻狗狗不得已只好站起來吃，也成功改掉趴著吃飯的習慣！

後來走路跌跌撞撞的他們，已經可以快速的在庭院裡奔跑啦！雖然偶爾還是會跌倒。

直至某天下午，布丁的狀況一直不太好，很喘，感覺不太對勁，我趕快抱著布丁，到家附近的動物醫院搶救（在此感謝動物醫院的醫生與護理師），最後布丁還是離開我們了⋯⋯布丁因為先天性心臟病，去當天使了。當天我們一直不敢跟焦糖說這件事，好在他的情緒並沒有受太大的影響，還是樂悠悠的，只是有些孤單。

布丁去當天使了，糖糖5個月，看起來好憂鬱呀。圖／作者提供

因為布丁的關係，我們開始特別留意糖糖的身體，每月都會看診一次，後來查出糖糖有皮膚病，在肚子那邊有黴菌，因為糖糖早上都會在庭院活動，直到晚上才會放他進來，醫生說，因為花園的環境我們不能隨時監控，所以難免會讓狗狗有皮膚病的可能，而我們也為此作出調整，變成糖糖每天下午到花園玩兩個小時就進家門。

但焦糖並沒有因為這樣就成功擊退皮膚病，後來回診，在藥物的選擇上，我們從只能治療局部的藥膏，改為喝藥水，洗澡頻率從一個月一次改為一週一次（醫生建議的），也在動物醫院買了治療皮膚病專門的洗劑與預防皮膚病的飼料。

現在的糖糖成功擊退皮膚病啦！目前為止也沒有心臟病的蹤影，是隻健康可愛的小狗狗。

焦糖呀！要陪我度過接下來的好幾年唷！要乖乖的長大，每天開開心心的呀！我最喜歡看你在花園奔馳的樣子了。