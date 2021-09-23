【寵物健康我守護‧徵文佳作】林呂／親如鴻毛

寵物小檔案： 品種：柴犬 名字：阿明 年齡：3歲4個月

文／林呂

牠的毛髮是與主人溝通的一種語言。無論離開多久，閉上雙眼，記憶猶新的仍是撫摸牠毛髮的熟悉和溫熱。亮麗蓬鬆的毛髮歸功於主人對牠的營養調理及日常梳理，關愛之情表露於毛甲之中。像沒有血緣關係的臍帶，沒有利害關係的締結，主人和牠之間的千言萬語，都以毛髮的狀況作為一種無聲對話。

毛髮是我們為牠添置抵禦寒冬的棉襖，是牠酣睡時蓋上的床被；當寵物入土為安時，毛髮是我們為牠備妥入殮的壽衣。

正因如此，當我被美容師告知阿明的新舊毛汰換不彰，導致的內層毛囊堵塞而需立即剃毛時，愧疚及自責逼急了我的雙眸，盈滿淚水不斷質疑美容師的說詞，但心中仍清楚知道，該撻伐的是自己照料不周。

圖／作者提供

柴犬的毛質是粗短密實的雙層被毛，上層為直挺的硬毛，下層為厚實的軟毛。除了一年兩次的換毛期，生活中即應每日梳整毛髮，除梳落身上的死毛和塵垢，也幫助皮膚透氣並提升新陳代謝。我不禁立刻回想這陣子因工作忙碌而疏於幫阿明整毛，前陣子趁著春暖花開，接連露營幾天回來也未送洗，只靠自己草草替阿明洗了澡，洗澡後也未仔細吹乾每寸皮膚。總之，阿明身上的廢毛未及時被梳落，導致新生的毛與底毛打結成塊，除了剃毛一途外別無他法。

因為擔憂剃毛後的阿明，會因突兀光禿的身軀而自卑，除了浮誇地奉承及稱讚，我下定決心要從根本治理阿明的新生毛髮。除了期許新生毛髮能夠保持滑順潤澤外，也希望毛髮能盡速生長到往復的長度。寵物的毛髮主要的物質成分是蛋白質，毛髮的新生絕對少不了蛋白質的補充。而適量補充碘質，能促進甲狀腺對皮毛角質蛋白的代謝。另外，不飽和脂肪酸的飼糧也被許多研究證實得以改善皮膚和被毛的質量。

有了這樣的基礎認知，我添購了卵磷脂、寵物魚油及海藻粉，除了魚油及海藻粉是不定期偶爾給食以外，每天都定量餵給阿明一顆水煮蛋或是卵磷脂。飲食上的輔助外，也開始增加阿明的運動量；日常散步和晚餐後的玩具丟接遊戲，以利活絡毛囊並刺激毛髮生長。

圖／作者提供

大約一個月後，阿明的雙層毛已恢復先前的長度；相較之前的毛髮，新長出來的外層毛更加滑順而富有光澤，內層毛軟嫩如絲。朋友們都笑著說阿明是不是在防疫期間變胖了，但其實是牠的毛髮健康又飽含養分，讓阿明渾身看起來既茂密又蓬順，赤橘色的毛髮有如艷陽下的甜橙般鮮亮黃澄，白色的部分則像牛乳般醇厚潔亮。有天下午，我躺在阿明的腹部昏沉沉地睡去，夢到了一大片午後的稻花田，夕陽的餘暉和金黃色的稻田相互輝映，飽和而累累下垂的稻穗隨著微風徐來而舞動。春耕夏耘，該是收割的好時日。