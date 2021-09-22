挺過失敗復育經驗 「國寶魚」櫻花鉤吻鮭破萬尾創新高
台灣國寶魚「櫻花鉤吻鮭」僅分布台灣大甲溪上游支流，數十年來因人為開發、攔砂壩阻隔影響繁衍，1992年數量降到「低點」僅剩200多尾，雪霸國家公園、武陵農場、林務局近年推動拆除攔砂壩、人工養殖放流、廢耕地植樹等，去年監測溪流櫻花鉤吻鮭數量首度破萬、達到1萬2587尾，更是歷史新高紀錄。
櫻花鉤吻鮭是地球上「鮭鱒類」分布的最南界，因地殼變動及氣候暖化，後來不再降海洄游，只出現在大甲溪上游支流，但1960年至1970年因人為開發破壞棲地導致數量驟減，中央及民間近年陸續啟動復育計畫。
雪霸國家公園管理處武陵工作站主任廖林彥說，現在要保存棲地並加強移地保育，復育中心如同「諾亞方舟」，每年孵育1萬多尾櫻花鉤吻鮭，保種成功後再放流，但放流工作不輕鬆，棲地野溪都在深山、路途陡峭，難用車子到達，且溪水狹窄，不像國外可用直升機投放魚苗，要靠人力背負，經常是「先登頂、再下切」，考驗體力與耐力。
廖林彥指出，外界以為放流後魚就會無止盡往上游擴散，但其實復育失敗經驗很多，過去參考歐美日本選3、4月放流，結果櫻花鉤吻鮭野外適應三個多月就遇到颱風，「分不清東南西北遭沖走」，半年後有八成都在原放流地100公尺內。現在改10、11月放流，每放流1千尾就要相隔100公尺，隔年春天就能順利孵化。
櫻花鉤吻鮭適合生存在17度以下環境，氣候變遷加劇也威脅生存，廖林彥說，未來三年最重要工作是放流到海拔2200公尺的南湖溪，水溫比目前棲地再降3至4度，避免未來暖化造成水溫升高，人為干擾也更少。
武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場七家灣溪、雪山溪曾是櫻花鉤吻鮭最後棲地，透過「護魚隊」、大規模造林守護棲地，國寶鮭從兩百多尾增至去年的1萬2587尾，創下歷史新高紀錄，未來將持續擴大造林面積。
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