黑面琵鷺現身布袋 嘉義縣啟動保護措施

黑面琵鷺昨天現身布袋沿海，有鑑於今年初7隻黑琵在布袋濕地中毒死亡，嘉義縣府已啟動保護措施，加強濕地的巡邏，清除死魚避免肉毒桿菌大量繁殖，一發現有受傷鳥隻，馬上送醫救治。

台灣黑面琵鷺保育學會昨天在臉書貼文指出，已經有20隻黑面琵鷺現身布袋。嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱說，9月中下旬黑琵會陸續出現嘉義的沿海濕地，停留至明年春天。

石蕙菱表示，一接獲黑面琵鷺現蹤，嘉義縣即採取相關保護措施，因為今年初有10隻黑琵在嘉義沿海濕地肉毒桿菌中毒，其中7隻不幸死亡。

石蕙菱強調，保護措施包括加強濕地的巡邏，一發現有受傷鳥隻，馬上送醫救治，主動撿拾濕地魚屍，避免肉毒桿菌大量繁殖，也請漁民配合，發現養殖漁塭有死魚情況，要馬上清除，且不要堆在漁塭旁邊，避免鳥兒誤食。

嘉義林管處表示，黑面琵鷺到布袋，但還沒到鰲鼓濕地，推測一週內就會在鰲鼓現身，數目會愈來愈多。

依據中華民國野鳥學會公布2021黑面琵鷺全球同步普查結果，全球黑面琵鷺數量來到5222隻，正式突破5000隻大關。其中作為黑面琵鷺最主要度冬地的台灣，今年共調查到3132隻，相較去年成長347隻，也首次突破3000隻，再度刷新歷史紀錄。