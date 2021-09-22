快訊

赴美新政 AIT重申所有外籍旅客都須疫苗證明

恆大債務越滾越多 許家印10年套現逾2100億元

黑面琵鷺現身布袋 嘉義縣啟動保護措施

中央社 / 嘉義縣22日電

黑面琵鷺昨天現身布袋沿海，有鑑於今年初7隻黑琵在布袋濕地中毒死亡，嘉義縣府已啟動保護措施，加強濕地的巡邏，清除死魚避免肉毒桿菌大量繁殖，一發現有受傷鳥隻，馬上送醫救治。

台灣黑面琵鷺保育學會昨天在臉書貼文指出，已經有20隻黑面琵鷺現身布袋。嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱說，9月中下旬黑琵會陸續出現嘉義的沿海濕地，停留至明年春天。

石蕙菱表示，一接獲黑面琵鷺現蹤，嘉義縣即採取相關保護措施，因為今年初有10隻黑琵在嘉義沿海濕地肉毒桿菌中毒，其中7隻不幸死亡。

石蕙菱強調，保護措施包括加強濕地的巡邏，一發現有受傷鳥隻，馬上送醫救治，主動撿拾濕地魚屍，避免肉毒桿菌大量繁殖，也請漁民配合，發現養殖漁塭有死魚情況，要馬上清除，且不要堆在漁塭旁邊，避免鳥兒誤食。

嘉義林管處表示，黑面琵鷺到布袋，但還沒到鰲鼓濕地，推測一週內就會在鰲鼓現身，數目會愈來愈多。

依據中華民國野鳥學會公布2021黑面琵鷺全球同步普查結果，全球黑面琵鷺數量來到5222隻，正式突破5000隻大關。其中作為黑面琵鷺最主要度冬地的台灣，今年共調查到3132隻，相較去年成長347隻，也首次突破3000隻，再度刷新歷史紀錄。

黑面琵鷺 鰲鼓濕地 嘉義

延伸閱讀

節點有撇步 民雄獲2020嘉義節點王

彰化祕境新景點！ 芳苑濕地紅樹林「海空步道」 觀賞夕陽、自然生態好去處

男機車騎士布袋台17線疑自撞電桿 掉排水溝死亡

萌樣鱟寶寶孵化600隻破紀錄 嘉義保育「夫妻魚」鱟有成

相關新聞

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

超萌小石虎落難現身南投市 險被收編成家貓

南投市吳姓市民前天在自家農地發現「落水小貓」，見牠模樣可愛，善心帶回屋內要養，被友人提醒一查才發現是「石虎」，經轉介通報...

貓奴照過來！農委會苗栗農改場開發「蠶蛹配方」貓罐頭

蠶蛹富含高蛋白質，農委會苗栗農改場歷時五年開發新技術，將蠶蛹製成「蠶蛹配方」的貓罐頭，可有效抑制動物腸道壞菌生長，讓毛小...

【動物冷知識】超愛乾淨、習性像貓…蟑螂其實與你想的不一樣

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們一起來看看蟑螂的冷知識吧😈

北市動物園也有負壓隔離 全園最神秘建築物公開

台北市立動物園檢疫救傷中心於2016年落成啟用，讓新引進或待輸出的動物，都能進入獨立的檢疫空間隔離、治療或收容，成為防堵...

和人類互動其實很危險！常主動跟人玩的野生海豚遭遇不測

英國一隻喜歡和泳客嬉戲、綽號為「尼克」（Nick）的野生瓶鼻海豚今年夏天慘遭不幸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。