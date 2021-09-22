【動物冷知識】超愛乾淨、習性像貓…蟑螂其實與你想的不一樣
哈囉大家好，我是帽帽！
今天我們一起來看看蟑螂的冷知識吧😈
除了蘑菇口味的蟑螂外，螞蟻和白蟻是杏仁堅果味，仰泳椿卵吃起來則像魚子醬。
因為昆蟲的神經系統跟人類差很多，若人類沒有頭，很可能因大量失血而亡。而部分昆蟲的血液迴圈屬於開管式的，不小心斷頭時，囊血細胞和周邊的其他細胞會很快的堵住傷口，讓他們可以在這樣的情況下，繼續生存很長一段時間。他們的呼吸器官也不在頭部，而在是腹部，所以失去腦袋對於部分昆蟲的呼吸根本沒有影響。最後死亡原因還是沒有口腔可進食而餓死的。
源於澳大利亞的犀牛蟑螂，被作為寵物飼養，經過一段時間訓練後也能聽懂人話，會依照指令行動。
犀牛蟑螂是沒有翅膀的蟑螂，且行動緩慢。他們是卵胎生物種，生長到成體前要脫皮12到13次。犀牛蟑螂能夠挖掘一米深的地洞當巢穴，所以又被叫做「巨型挖洞蟑螂」。
鑽進紙箱讓他們能夠感到安心（我說貓咪）。
蟑螂的感覺器官都在體表，如果有髒東西或異物會讓他們不舒服，也不利於他們存活，因此會經常清潔自己的身體保持感官敏感度與身體健康。
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