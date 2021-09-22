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和人類互動其實很危險！常主動跟人玩的野生海豚遭遇不測

聯合新聞網 / 綜合報導
野生海豚常被拍到主動跑來跟人玩。圖／取自dailymail
野生海豚常被拍到主動跑來跟人玩。圖／取自dailymail

英國一隻喜歡和泳客嬉戲、綽號為「尼克」（Nick）的野生瓶鼻海豚今年夏天不幸被船撞到慘死。

尼克上個月還在英國西南方海港與孩子和划船遊客玩耍，最後卻在愛爾蘭被一艘船撞倒後死亡。　

專家曾警告尼克選擇與人類而非其他海豚互動極不尋常，應該謹慎以對。

慈善機構英國潛水員海洋生物救援組織（British Divers Marine Life Rescue ）員工賈維斯（Dan Jarvis ）表示：「尼克之死顯示我們還要多努力，讓大眾理解對待野生動物的方式。」

賈維斯說尼克將成為往後統計與研究的對象，希望這起悲劇能讓人們意識到與野生動物互動，應該維持適當行為準則，進而阻止這種情況反覆發生。

人們2020年6月首次在英國西南方海域的錫利群島（Isles of Scilly）發現尼克，今年4月至7月間在愛爾蘭多處看到牠的身影。8月牠又回到英國西南方海域。

期間常見牠與船隻和泳客親密互動， 8月22日最後一次出現在英國西南方港口，當時海洋保護組織接連警告海豚和人類面臨的危險：「遠離群體、與人互動的海豚可能會傷害人，海豚也可能因為船隻撞擊受傷死亡。」

愛爾蘭鯨魚和海豚組織9月12日在當地港口發現一隻擱淺的瓶鼻海豚屍體，最後對照嘴邊明顯的疤痕及背鰭上獨特標記，確認是尼克。

海洋組織成員珊德曼（Liz Sandeman）呼籲：「人們不該與海洋哺乳動物互動，因為會讓海豚習慣人類和船隻並失去警覺，讓牠們經常在這種情況下滅亡。」

野生海豚被船撞到慘死。圖／取自dailymail
野生海豚被船撞到慘死。圖／取自dailymail

海豚 英國 愛爾蘭

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