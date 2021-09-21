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保育員薪情苦 高市府：攜手台北、新竹意見 向中央反映

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
33歲陳永仁當保育員快4年，負責照顧靈長類動物，他手上拿的乾淨浴巾是為紅毛猩猩準備的玩具。記者王慧瑛／攝影
33歲陳永仁當保育員快4年，負責照顧靈長類動物，他手上拿的乾淨浴巾是為紅毛猩猩準備的玩具。記者王慧瑛／攝影

照料動物的保育員面臨低薪、危險加給多年未調困境，高雄市長陳其邁今與觀光局長周玲妏討論此事，觀光局表示，近日會與台北木柵、新竹市立動物園聯繫，整合其他公立動物園意見，一起向中央反映保育員危險加給合理性議題，希望能促成改變。

高雄市壽山動物園目前休園改造未對外開放，工作人員依然堅守崗位，下午2點30分左右，保育員陳廣鴻忙著張羅3頭獅子晚餐菜色，包含全鴨、羊肉、豬肝等，細心地挑去尖銳骨頭，也會用心觀察糞便等，讓獸醫掌握動物健康狀況。

下午3點30分許，陳廣鴻放好食物後，開啟外場和內舍之間的門，讓公獅「大哥」進內舍用餐。38歲陳廣鴻當保育員8年，去年接手照顧獅子，朋友聽到他工作是照顧猛獸當下反應通常是「太酷了！」他說，和獅子相處久了，有了默契與互信，就不覺得可怕。

33歲陳永仁當保育員快4年，負責照料紅毛猩猩等靈長類，目前薪水34K，扣掉4千元房租，生活要省吃儉用。他說，同時期進壽山動物園工作的保育員，有幾人跳槽到台北木柵動物園，台北生活費雖高，但北動有提供宿舍給保育員，是一項誘因。

許多人透過李安電影「少年Pi的奇幻漂流」認識狐獴，對牠逗趣萌樣印象深刻。壽山動物園保育員陳裕琪是狐獴的保母，他和園方團隊一同為狐獴設計出更有趣的生活環境，規畫地洞等，也將麵包蟲放進球特殊球型容器中，讓狐獴可以邊玩球邊享用麵包蟲。有時是將飼料放進廢棄電扇中，道具取名為「風火輪」，狐獴透過轉動就能吃到飼料，一看到陳裕琪搬出道具，狐獴就知道點心時間到了，相當興奮。

陳裕琪與狐獴家族相處2年多，已建立一套管理心法，他會以響板聲音吸引狐獴注意力，並餵麵包蟲當獎勵。陳裕琪說，狐獴剛到壽山動物園新環境時，到了收舍時間還玩到收不了心，為讓狐獴養成規律作息，發展出聲音管理方法，當彼此產生信任後，狐獴聽到響板聲，就會乖乖地經由通道回籠舍。

2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影
2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影
2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影
2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影
38歲陳廣鴻當保育員8年，去年接手照顧猛獸，為3頭獅子備餐是每天的重頭戲。記者王慧瑛／攝影
38歲陳廣鴻當保育員8年，去年接手照顧猛獸，為3頭獅子備餐是每天的重頭戲。記者王慧瑛／攝影
2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影
2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影
下午3點30分許，公獅「大哥」進內舍享用鮮肉大餐，大快朵頤相當滿足。記者王慧瑛／攝影
下午3點30分許，公獅「大哥」進內舍享用鮮肉大餐，大快朵頤相當滿足。記者王慧瑛／攝影
母的紅毛猩猩「咪咪」用保育員為他準備的浴巾蓋頭遮陽，一邊享用水果下午茶。記者王慧瑛／攝影
母的紅毛猩猩「咪咪」用保育員為他準備的浴巾蓋頭遮陽，一邊享用水果下午茶。記者王慧瑛／攝影
38歲陳廣鴻當保育員8年，去年接手照顧猛獸，為3頭獅子備餐是每天的重頭戲。記者王慧瑛／攝影
38歲陳廣鴻當保育員8年，去年接手照顧猛獸，為3頭獅子備餐是每天的重頭戲。記者王慧瑛／攝影
母的紅毛猩猩「咪咪」用保育員為他準備的浴巾蓋頭遮陽，一邊享用水果下午茶。記者王慧瑛／攝影
母的紅毛猩猩「咪咪」用保育員為他準備的浴巾蓋頭遮陽，一邊享用水果下午茶。記者王慧瑛／攝影
2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影
2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影
38歲陳廣鴻當保育員8年，去年接手照顧猛獸，為3頭獅子備餐是每天的重頭戲。記者王慧瑛／攝影
38歲陳廣鴻當保育員8年，去年接手照顧猛獸，為3頭獅子備餐是每天的重頭戲。記者王慧瑛／攝影
2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影
2019年初台北木柵動物園送兩群狐獴家族給高雄市壽山動物園，狐獴滿適應高雄熱情天氣，園方也設計許多趣味的覓食方式，讓狐獴生長環境愈加豐富。記者王慧瑛／攝影

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