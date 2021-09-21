墾丁鷹季盛事疫情罩頂 社頂另類動物園歡喜迎客

秋天是北方猛禽過境屏東恆春半島的季節，9月至墾丁社頂看「起鷹」，10月到滿州里德賞「落鷹」，是墾丁國家公園備受期待的年度生態奇景，墾管處今年發想邀藝術家在社頂自然公園大草坪，以牧草、瓊麻、竹子、銀合歡及海廢為材料，打造15件以墾丁特有動物為主角的地景裝置藝術；中秋連假墾丁湧入爆量遊客，這座讓人驚喜的另類動物園，意外成為拍照打卡熱點。

墾管處解說教課長馬協群說，秋季的墾丁國家公園是候鳥、北方猛禽過境台灣的最後休息站，每年9赤腹鷹先到，10月接著是有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹，數量多達數十萬隻，在社頂公園高點的凌霄亭，清晨可觀賞鷹群起飛變「鷹柱」「鷹河」的奇景，下午至傍晚在滿州里德村和港口村，可觀賞灰面狂鷹乘著氣流盤飛下降棲息林間的景觀，每年都吸引鷹迷南下追鷹。

他說，墾管處為迎接這場秋季生態盛事，每年都在滿州鄉里德村舉辦「瑯嶠賞鷹季」活動，今年遇到疫情，發想改在戶外空曠的墾丁社頂自然公園大草坪，邀在地木工藝術家王明堂、李恆茂等人，以牧草、瓊麻、竹子及海廢為創作材料，打造以墾丁特有的動物為主角的15件地景裝置藝術，假日在凌霄亭和里德村安排賞鷹導覽碧現場解說，展至下月底。