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相守40年非洲象阿里只認他！保育員和動物一起變老

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市壽山動物園保育員陳裕琪在狐獴展示場放置南瓜，南瓜內有狐獴愛吃的食物，讓狐獴有探索、找食物樂趣。圖／陳裕琪提供
高雄市壽山動物園保育員陳裕琪在狐獴展示場放置南瓜，南瓜內有狐獴愛吃的食物，讓狐獴有探索、找食物樂趣。圖／陳裕琪提供

非洲象「阿里」是高雄市壽山動物園動物明星，照顧牠超過40年的保育員張永興前年退休後，目前還沒有第二人可和阿里在同個空間相處，接手照顧的保育員林裕強持續與阿里培養默契與互信，張永興每月至少回動物園一次，由他安撫阿里，林裕強等人才能清理內舍。

林裕強說，阿里一天要上百公斤食物，為牠備餐是大工程。他說，阿里很有靈性，會認人、會記仇，也會測試保育員，每天手把手餵食青菜、水果，增加與阿里互動時間，過程中要有膽識、耐心。

林裕強提到，非洲象較神經質，容易受驚嚇，他不會突然靠近阿里，會先喊著「阿里、阿里」，讓阿里知道他來了，阿里的長鼻子會伸出門縫回應，彼此一點一滴建立默契。

儘管待遇不高，許多保育員依舊懷抱使命感照顧動物。45歲劉家宏中途離職到台船當焊工，一度赴越南發展，人生繞一大圈，5年前又回壽山動物園，他說「還是喜歡和動物相處」。39歲保育員張淑萍負責照顧侏儒河馬，她說，和動物建立好默契與深厚情感，那滿足感是無價的。

若動物受傷，獸醫會診斷開藥，保育員要幫忙點藥、餵藥，今年7月間，侏儒河馬「春圓」左眼受傷，張叔萍幫忙點藥，互信十足。張淑萍說，若跟動物不熟，千萬不能如此靠近，否則有遭攻擊風險。

劉家宏主要照顧梅花鹿、弓角羚羊、羊駝等，代班時照顧山豬、山羌、長鬃山羊，在屏科大時期照顧過紅毛猩猩，獸醫打針、縫傷口時，有他在旁陪伴安撫給心理支持。他說，保育員與動物間有深厚互信關係，醫療過程中，保育員角色格外重要。

看似性情溫馴的草食性動物，發情期常不受控，劉家宏說，梅花鹿發情期易攻擊人，再熟也不能失去戒心。他說，之前在屏科大野生動物收容中心同事被長臂猿咬傷，造成手指韌帶受傷，這名同事後來離職，回家幫忙養雞場事業。

劉家宏說，保育員要盡力讓籠舍環境豐富化，通常具備木工、電工專長，能DIY做些玩具，讓動物生活不無聊。 年輕一代保育員離職率高，低薪是一大因素，當保育員要忍受異味、高溫炎熱等籠舍環境，若是照顧河馬、大象等食量大動物，每天光搬食物就是很累人的事。

49歲陳裕琪在壽山動物園當保育員7年，幾次在工作中受傷，不減他照顧動物的熱情，也時時提醒自己不能失去戒心。陳裕琪主要照顧馬來熊、狐獴、波爾羊等，他說，狐獴看起來可愛，還是有攻擊性，有一次被狐獴咬傷送急診。還有一回他和獸醫幫駱駝抽血，遭駱駝咬傷臉。上月為搶救差點掉落水井的波爾羊，他不慎撞上鐵門，造成臉部瘀青。

七年級保育員蔡鴻志在台北市立木柵動物園照顧鸚鵡5年多，薪水3萬5千多，這是他第二次回動物園上班。蔡鴻志說，保育員最可貴之處在於專業，很重要基礎來自經驗累積，照顧時間久了，觀察愈來愈敏銳。每一名保育員強項不同，有各自的照顧心法，共同信念是把動物當自己孩子般呵護。

蔡鴻志說，台北木柵、高雄壽山動物園保育員薪資結構相同，依據工友或技工敘薪，低薪處境在台北生活愈加辛苦，保育員離職因素中，低薪占滿高比率。蔡認為，要調整保育員薪資現況，除提高危險加給，透過地方政府自行籌措財源為保育員調薪是可行一途，給合理薪資有助提高士氣。

高雄市壽山動物園現有22名保育員，年紀31歲至62歲不等，最近招兵買馬2個職缺，吸引30人應徵。保育員團隊全年都要有人留守，包含農曆年除夕、颱風天仍要排班照顧動物。記者王慧瑛／攝影
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高雄市壽山動物園動物明星非洲象「阿里」今年47歲，牠很有靈性，會認人、記仇，照顧牠超過40年的保育員張永興退休後，目前還沒有第二人可以跟牠在同個空間裡相處。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園動物明星非洲象「阿里」今年47歲，牠很有靈性，會認人、記仇，照顧牠超過40年的保育員張永興退休後，目前還沒有第二人可以跟牠在同個空間裡相處。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園保育員陳裕琪準備食物，要餵食波爾羊。圖／陳裕琪提供
高雄市壽山動物園保育員陳裕琪準備食物，要餵食波爾羊。圖／陳裕琪提供
公鹿每到10月發情期攻擊性強，這時期連朝夕相處的保育員也不容易靠近牠。圖／劉家宏提供
公鹿每到10月發情期攻擊性強，這時期連朝夕相處的保育員也不容易靠近牠。圖／劉家宏提供
高雄市壽山動物園保育員林裕強照顧非洲象「阿里」2年多，還在建立默契與信任，餵食時必須保持安全距離，一不慎可能被「阿里」強而有力的鼻子打傷。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園保育員林裕強照顧非洲象「阿里」2年多，還在建立默契與信任，餵食時必須保持安全距離，一不慎可能被「阿里」強而有力的鼻子打傷。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園保育員陳裕琪訓練小侏儒河馬適應水性。圖／陳裕琪提供
高雄市壽山動物園保育員陳裕琪訓練小侏儒河馬適應水性。圖／陳裕琪提供
高雄市壽山動物園非洲象「阿里」與保育員張永興相處超過40年，是阿里最信任的人，彼此感情深厚。張永興前年退休後，仍每月回動物園當志工陪伴，阿里喜歡對張永興撒嬌，聽得懂「過來」、「蹲下」等話。圖／高雄市壽山動物園提供
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高雄市壽山動物園保育員林裕強領最高等級危險加給每月2500元，他說，和非洲象相處比想像中危險，必須保持安全距離不能失去戒心。記者王慧瑛／攝影
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高雄市壽山動物園保育員陳裕琪搬運牧草，切碎後要餵食波爾羊。圖／陳裕琪提供
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高雄市壽山動物園弓角羚羊脾氣暴躁，保育員與牠相處也要提高警覺，否則可能受傷。圖／劉家宏提供
高雄市壽山動物園弓角羚羊脾氣暴躁，保育員與牠相處也要提高警覺，否則可能受傷。圖／劉家宏提供
高雄市壽山動物園保育員林裕強照顧非洲象「阿里」2年多，還在建立默契與信任，餵食時必須保持安全距離，一不慎可能被「阿里」強而有力的鼻子打傷。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園保育員林裕強照顧非洲象「阿里」2年多，還在建立默契與信任，餵食時必須保持安全距離，一不慎可能被「阿里」強而有力的鼻子打傷。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園保育員林裕強照顧非洲象「阿里」2年多，還在建立默契與信任，餵食時必須保持安全距離，一不慎可能被「阿里」強而有力的鼻子打傷。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園保育員林裕強照顧非洲象「阿里」2年多，還在建立默契與信任，餵食時必須保持安全距離，一不慎可能被「阿里」強而有力的鼻子打傷。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園保育員張淑萍（左）、陳裕琪餵羊寶寶喝奶。圖／陳裕琪提供
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高雄市壽山動物園現有22名保育員，年紀31歲至62歲不等，最近招兵買馬2個職缺，吸引30人應徵。保育員團隊全年都要有人留守，包含農曆年除夕、颱風天仍要排班照顧動物。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園現有22名保育員，年紀31歲至62歲不等，最近招兵買馬2個職缺，吸引30人應徵。保育員團隊全年都要有人留守，包含農曆年除夕、颱風天仍要排班照顧動物。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園保育員陳裕琪訓練小侏儒河馬適應水性。圖／陳裕琪提供
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高雄市壽山動物園非洲象「阿里」與保育員張永興相處超過40年，是阿里最信任的人，彼此感情深厚。張永興前年退休後，仍每月回動物園當志工陪伴，阿里喜歡對張永興撒嬌，聽得懂「過來」、「蹲下」等話。圖／高雄市壽山動物園提供
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高雄消防網紅「打火哥」（左）到壽山動物園體驗當保育員甘苦，右邊是正港的保育員張淑萍。圖／高雄市政府提供
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