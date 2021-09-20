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與愛貓失散10年爸秒認出 回家後一個撒嬌行為令他哭崩

香港01 / 撰文： 何東緯
Lucy收到消息後，即時致電給丈夫Neil。當時Neil正駕車在高速公路上行駛，妻子叫他先找地方把車停下來，然後才告訴他，有人找到Forbes了！Neil聽到有人找到愛貓Forbes，激動得大聲叫了出來。「我不得不承認，當時我的情緒很激動！」圖／Scottish SPCA
Lucy收到消息後，即時致電給丈夫Neil。當時Neil正駕車在高速公路上行駛，妻子叫他先找地方把車停下來，然後才告訴他，有人找到Forbes了！Neil聽到有人找到愛貓Forbes，激動得大聲叫了出來。「我不得不承認，當時我的情緒很激動！」圖／Scottish SPCA

貓咪之間的緣份，可能早已註定好。

這個感人的重逢故事，來自蘇格蘭的防止虐待動物協會（Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals，SSPCA）所分享出來。一隻叫Forbes的貓咪，在與主人失散10年後，竟然奇蹟被尋回。雖然牠長時間流浪，比從前瘦削了許多，但主人還是一眼就認出是牠！

在2011年的3月，虎斑貓Forbes在蘇格蘭Aberdeen的家走失了。當時主人Neil和Lucy Henderson兩人，已用盡一切方法尋找，向附近鄰居逐家逐戶拍門，並希望他們能幫忙檢查車庫和花園，看看能否找回Forbes。

只是，搜索行動持續了近9個月，始終沒有找到Forbes，全家人的心底都已作了最壞打算。在Forbes失蹤後3年，Neil和妻子已從Aberdeen搬到Edinburgh，基本上已沒想過能和Forbes重遇。

虎斑貓Forbes，在2011年時與主人Neil失散了。圖／Scottish SPCA
虎斑貓Forbes，在2011年時與主人Neil失散了。圖／Scottish SPCA

但10年後，一通電話突然帶有Forbes的消息，令Neil和妻子的情緒相當激動。

現在的Forbes顯得特別親人，常常給Neil來個大大的擁抱，彷彿是在說「你這奴才去了什麼地方？我從來沒有忘記你」。

Neil表示：「我們從沒想過能與Forbes再次見面，這10年來牠一定很辛苦了。我和妻子在夢中曾看到Forbes出現，但這畢竟是夢。沒想到，今天夢境成真，Forbes回到我們身邊了。」Neil在接受傳媒採訪時，特別呼籲一定要給毛孩植入晶片，這是你和毛孩之間最可靠的尋回依據！

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文章授權轉載自《香港01》

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