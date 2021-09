與愛貓失散10年爸秒認出 回家後一個撒嬌行為令他哭崩

和貓咪之間的緣份,可能早已註定好。

這個感人的重逢故事,來自蘇格蘭的防止虐待動物協會(Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals,SSPCA)所分享出來。一隻叫Forbes的貓咪,在與主人失散10年後,竟然奇蹟被尋回。雖然牠長時間流浪,比從前瘦削了許多,但主人還是一眼就認出是牠!

在2011年的3月,虎斑貓Forbes在蘇格蘭Aberdeen的家走失了。當時主人Neil和Lucy Henderson兩人,已用盡一切方法尋找,向附近鄰居逐家逐戶拍門,並希望他們能幫忙檢查車庫和花園,看看能否找回Forbes。

只是,搜索行動持續了近9個月,始終沒有找到Forbes,全家人的心底都已作了最壞打算。在Forbes失蹤後3年,Neil和妻子已從Aberdeen搬到Edinburgh,基本上已沒想過能和Forbes重遇。

虎斑貓Forbes,在2011年時與主人Neil失散了。圖/Scottish SPCA

但10年後,一通電話突然帶有Forbes的消息,令Neil和妻子的情緒相當激動。

現在的Forbes顯得特別親人,常常給Neil來個大大的擁抱,彷彿是在說「你這奴才去了什麼地方?我從來沒有忘記你」。

Neil表示:「我們從沒想過能與Forbes再次見面,這10年來牠一定很辛苦了。我和妻子在夢中曾看到Forbes出現,但這畢竟是夢。沒想到,今天夢境成真,Forbes回到我們身邊了。」Neil在接受傳媒採訪時,特別呼籲一定要給毛孩植入晶片,這是你和毛孩之間最可靠的尋回依據!

延伸閱讀:

小黑貓愛闖牛棚卻遭牛牛趕走 一年後霸氣回歸沒人敢欺負

流浪小喵險被車撞飛媽心急救起 入屋36小時後竟露妖豔本性

文章授權轉載自《香港01》