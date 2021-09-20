寵物知識+／貓貓跑到腳邊是想幹嘛？獸醫分析3種常見行為與心聲

有時一低頭，就會看到愛貓待在腳邊，牠們是想撒嬌還是乞食？根據不同的動作，可能是要傳達不同的訊息，獸醫分析貓貓在腳邊常有的三種行為與其心理狀態。

1.在腳邊磨蹭

當主人從外面返家，貓咪跑過來用頭磨蹭腳邊，是想表達「歡迎回來」、「好想你喔」的訊息。如果是平時在腳邊磨蹭，通常是乞討某些東西，像是「我想吃飯」、「想吃零食」，或是欲滿足心靈層面的需求「陪我玩」、「摸摸我」等等。

2.在腳邊坐下

如果貓咪跑到飼主腳邊坐下，也是想表達某些需求，例如想進食、希望主人給予關愛、想要討摸摸等。

3.躺在腳邊翻滾露肚

當貓咪跑到主人腳邊躺地翻滾，或是四腳朝天露出腹部，這是撒嬌欲吸引人類注意的動作，希望飼主給予安撫或是陪牠玩耍。

不同動作也反映貓咪的性格

個性文靜沉穩的貓，通常會用靜靜坐著表達訴求和情感；至於好動活潑的貓則較出現磨蹭和翻滾露肚的動作。

獸醫表示，如果貓貓的要求是索討食物或零食，不要予取予求，否則會造成肥胖或其他疾病，無論三餐或零嘴應該在適當的時間適量餵食。