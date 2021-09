寵物知識+／貓貓跑到腳邊是想幹嘛？獸醫分析3種常見行為與心聲

和貓咪之間的緣份,可能早已註定好。 這個感人的重逢故事,來自蘇格蘭的防止虐待動物協會(Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals,SSPCA)所分享出來。一隻叫Forbes的貓咪,在與主人失散10年後,竟然奇蹟被尋回。雖然牠長時間流浪,比從前瘦削了許多,但主人還是一眼就認出是牠!

2021-09-20 15:07