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比特犬舌頭常常外露賣萌 可愛樣子背藏心酸過去
給毛孩一個機會，牠們會變得不一樣。這個狗狗命運逆轉的故事，來自美國媽媽Jill Castellano所分享出來。雖然現在看到比特犬Bud很可愛迷人，但原來一年多前，牠曾流落街頭而且生命危在旦夕。幸好義工救了牠，並替牠找來獸醫動手術，大家才有機會看到如此幸福的Bud。
2020年的夏天，當時約兩歲的比特犬Bud，被人發現在墨西哥街頭流浪，義工到場後救起了牠，隨即便發現牠的情況並不樂觀。不知為何Bud的嘴巴受到嚴重細菌感染，而導致下巴幾乎全腐爛掉。
幸好當地動保組織義工救起了牠，並找來獸醫替牠動手術，才保住了性命。更令人意想不到的是，牠的經歷被遠在美國聖地亞哥的Jill Castellano看到，並決心要帶牠回家。
當Jill把比特犬Bud的生活點滴，分享到Instagram時，令網友感受到生命是有無限可能。
看到Bud的舌頭沒法藏在嘴裏，不少網友都關心地問到是否要經常替Bud清潔舌頭。Jill也耐心回應，每次外出回家後，都會用清水替牠清洗。我們也有準備牙刷替牠洗刷牙齒與舌頭。而Bud也會在飲用水碗的水時，來清潔舌頭。
另一個很多人提問的，就是Bud的舌頭是否特別容易變乾。Jill表示確實如此，因此在牠睡床旁邊，總是預備好水碗，在牠醒來時便可及時補充水分。
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文章授權轉載自《香港01》
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