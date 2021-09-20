【寵物健康我守護‧徵文佳作】嚴禎／領養貓咪，健康照護我知道

寵物小檔案： 品種：米克斯 名字：涼粉 年齡：4個月

文／嚴禎

領養貓咪前

想要養隻貓，好長時間了，總是在路上跟街貓聊天，總是去咖啡館向貓店長問安，上網看貓咪癡癡傻笑。是的，我喜歡貓咪，但真要在家裡養貓，令人掙扎又猶豫，我能照料牠一輩子嗎？工作忙又累，養得起貓嗎？會不會花很多錢？家裡的空間合適嗎？我是一個好飼主嗎？

轉念和行動

那天下班後，看著一成不變的生活，想著人生短短三萬天，還要花多少個一百天、兩百天來問自己，到底甚麼時候才要改變呢？不要等到你沒有力氣快樂了才想要快樂啊。當下打開了台北市動物之家的臉書網站，在全國動物收容系統看了一整晚，每雙晶亮大眼睛在螢幕上回望，鼓勵我採取行動，只要開始了，就知道這一點也不困難，我可以做得到。

第一步，就是上網預約日期。第二步就是選貓籠、貓砂盆和貓糧。我網購了硬式貓籠，這是動保所要求的設備；貓砂盆選了隱密性良好的款式，貓咪吃甚麼好呢，爬了不少文後，我選擇有天然抵抗力的貓餅乾搭配貓濕糧，就這麼簡單！一個星期後，和貓咪見面的日子終於來了，超期待。

拜訪動物之家

家人和我一起開車前往台北市動物之家，繁華科技城的邊陲角落，人煙稀少。貓舍不大，沿著兩人能通行的走道，擺放約150公分高的寬敞籠子，每籠住著四隻不同花色的貓咪們，有橘貓、虎斑、黑貓、花貓，籠子上方放置有貓咪名字的說明卡。貓舍很乾淨，貓咪們看起來都挺愜意的。我想，這也是動物之家同仁的努力，要讓即將成為家人的人類和動物，有美好的第一印象。

細看籠裡，那是黑皮，這是布丁，犬貓愛心卡上密密麻麻紀錄著：收容日期，大安區捕獲，公貓，混種，體型中，年齡一歲至三歲，虎斑黃短毛，點交狀況2/25施打三合一、3/10結育、備註主動親人、愛心愛心符號；嘿，看到人們靠近，馬吉一直喵喵叫，第三籠的六福也很可愛，好猶豫啊，該選擇誰呢？突然一陣騷動，群貓紛紛起身，連躲在角落懶得理人的老貓們，也伸展前肢打哈欠開始繞圈圈，原來是餵食的時間到了，動物之家員工領著貓餅乾來了。

圖／作者提供

天使在人間

看到我們還沒有做出選擇，動保所一位短髮姐姐主動說，這裡有一隻小虎斑你們看看，她手探進去籠子深處，抱出一隻幼幼貓，貓咪蜷曲著後腿和彎彎尾巴，滿臉無辜地看著我們，短髮姐姐將貓咪遞過來，說可以抱抱，小虎斑到我懷裡了！哇，牠好輕好柔弱，能摸到消瘦的胸骨，撥舒滑順貓毛，牠抬頭看著我，喉嚨咕嚕咕嚕，乾淨半透明的貓耳朵輕輕地轉向，好像要聽懂人們的討論。我一眼就愛上牠，但懷著歉意，又回去探望了布丁、馬吉、六福和其他貓咪們，牠們都好可愛，真令人不捨。

動保所的同仁像天使一樣，連接了我們和小虎斑，接下來就是領養的手續，短髮姐姐拿出了許多文件，溫柔堅定，有條有理地說明飼主的責任，貓咪的健康紀錄也逐一登寫到健康護照裡，疫苗和趨蟲都已經施打，一個月內帶去動物醫院施打第三劑疫苗並且評估適應情形，年底前要完成節育等任務。我們為貓咪定了新生日，新名字叫涼粉，愉快又清爽的開始。手續完成後，獸醫師為涼粉植入晶片，從此我們就是一家人了！

我有貓咪家人了

那天之後，所有的一切都不一樣了。小貓咪胡鬧又淘氣的身影，無時不刻逗弄著我們一家人，讓人無奈又好笑，嘴角不自主上揚，從此清早起床有了新責任，晚上回家時，開門的那一瞬間有了新盼望。為什麼動物可以撫慰人心？你看著牠無所求的眼神，你抱著牠弱小柔軟的身體，你知道你們相互屬於，你是牠的一切，牠愛你不會改變，你愛牠是一輩子的承諾。這是我和涼粉初相識的故事。