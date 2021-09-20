【寵物健康我守護‧徵文佳作】熱血宅叫獸TY／百歲柴嬤的長壽秘訣

寵物小檔案： 品種：柴犬 名字：（小）柚子 年齡：約18歲

文／熱血宅叫獸TY

三年前的初春時節，老家的資深毛長輩柚子阿嬤，於睡夢中安詳往生，無病無痛，享耆壽18歲。換算成人類的年齡，大概已經破百？

阿爸阿母身為飼主，當時均開始領老人年金，表示十分嚮往，希望也能像這樣，不用臥病拖磨多年，睡著了就掰掰，不給小孩添麻煩。我笑笑說會幫他們祈福集氣，同時心生好奇，想要找出柴界狗瑞柚子阿嬤的長壽秘訣。

根據人類專家的說法，長壽的規則是多運動、吃健康、作息規律。不過柚子阿嬤打從五歲被棄養的家人送來老家，就沒再出過門，頂多在家玩玩具、和家人互動，或是和其他毛成員追逐嬉戲，連上廁所都是在室內解決，這樣似乎非常不符合第一項？至於飲食，很慚愧我家飼主沒有遵循獸醫衛教，一天三餐主食都是人吃的肉類，搭配乾狗糧，下午茶時間還有零食，好像也不太養生？

結果只有最後一項達標——阿爸阿母在鄉間不用手機不上網，每晚倒完垃圾，九點準時關電視上床睡覺，清晨四五點起床，家中所有汪成員也跟著主人作息，養成早睡早起的習慣，讓北漂到天龍區、日夜爆肝的我（其實常在滑手機上網鬼混？），只能羨慕嫉妒恨。

圖／作者提供

柚子阿嬤沒運動、沒吃健康食物，為何能呷百二？而且到老都還頭好壯壯，只有臨終前幾天才不吃不喝。雖然有沒有三高不知道，但都能吃能睡能動……這不科學啊！難道只是基因好、運氣好？就像有些百歲人瑞抽菸吃紅肉，有些苦主規律運動吃有機，卻仍英年病逝，令人感嘆造化弄人。

所以除了作息規律之外，柚子阿嬤還有哪些特別之處？

目前大致觀察到兩點：一是「什麼都吃、什麼都不多吃」，儘管家中老大人照三餐餵的神豬飼養法非常母湯，但柚子阿嬤總能從容飲食，吃夠就停，即使從不外出運動，依舊維持良好體態。第二點感覺是關鍵──「有愛且愉快的家人互動關係」，兩位老大人都在家用心照顧陪伴，不離不棄，十數年如一日；阿姨我返鄉時，也善盡陪玩的義務，每次都讓柚子阿嬤開心到翻肚踢踢。

如果每天都這樣怡然自在不踰矩，加上早睡早起，那……不就是《黃帝內經》講的：「上古之人……食飲有節，起居有常，不妄作勞，故能形與神俱，而盡終其天年，度百歲乃去」？

拍案叫絕之餘，若有所悟。雖然那和我目前的生活相距甚遠，但我會以百歲柴嬤為榜樣，每天好好吃飯、好好睡覺、規律生活不煩惱、打造個人專屬的有愛支援網；希望自己老來薨逝的那一天，能在彩虹橋上感謝柚子阿嬤，以她長長的一生，教會我長壽善終的究極奧義。