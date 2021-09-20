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寵物知識+／貓狗失蹤了怎麼辦？日專家：切勿大聲呼喊其名
現在養貓狗當寵物的人愈來愈多，偶爾會發生家貓偷溜出去、或是帶狗散步時狗狗走失的情況。許多飼主會一邊尋找一邊著急大聲呼喚寵物的名字，但專家指出這是錯誤的行為。
有「寵物偵探」之稱的日本人藤原博史在新書裡表示，在呼喊名字找尋寵物時，最好用和平常一樣的口氣，因為寵物對於家人的變化很敏感，如果用不同的音調，寵物可能會因緊張逃得更遠，造成反效果。
藤原還提供其他找尋失蹤寵物的步驟：
1.到哪裡找？
在貓咪的領域範圍、狗狗的散步路線進行搜索。
2.和行政部門聯絡
如果遲遲找不到，可和政府動保相關部門、警局、區公所等聯絡，警局會將失蹤寵物列為遺失物，一旦有相關線索或有人撿到，就有機會在第一時間和飼主聯繫。
3.製作尋寵海報或傳單
做這類宣傳單也有技巧，有些飼主會採用寵物「最萌」的樣貌，放上強調貓狗臉部的照片，但藤原表示這不是寵物店開幕傳單，比起顏值，最好採用和寵物失蹤當下最接近樣貌的照片，並且全身皆有入鏡、可清晰辨識身上花色等線索。
藤原開設的專門寵物搜索公司「ペットレスキュー」，成立的25年間已接受超過3000件的委託案件，每年平均有200件以上的委託，成功找回超過2500隻寵物，將約7成的失蹤寵物平安交回飼主手中。
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