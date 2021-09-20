北市動物園「貘花豆」見客 黑白童裝萌度破表

北市動物園馬來貘「貘莉」與來自捷克的「貘克」產下一女「貘花豆」，動物園表示，「貘花豆」今天開始見客，牠身上的斑點及條紋是馬來貘寶寶獨有童裝，邀請民眾把握機會欣賞。

台北市立動物園今天表示，「貘花豆」已經40日齡，體重從剛出生時的5.6公斤快速成長到21公斤，現在的牠全身布滿斑點及條紋，隨著年齡增長，將在6個月大時蛻變為成年馬來貘的黑白配樣貌。

動物園指出，為了讓民眾有機會看到「貘花豆」穿童裝的模樣，照養團隊10日開始會在開園前讓「貘花豆」與媽媽「貘莉」到戶外活動場適應環境。

一開始，「貘莉」見到久違的戶外活動場就會興奮地往外走，每到一個轉彎處還不忘噴尿標示領域；「貘花豆」則顯得有些緊張，躲在門後觀望了許久，才鼓起勇氣跨出第一步，亦步亦趨地跟著媽媽。

動物園表示，「貘花豆」帶著小孩與生俱來的好奇心，很快就戰勝了對陌生環境的不安，開始自己到處東蹭蹭、西嗅嗅，發現媽媽走遠了才快步跟上，保育員看著牠或趴臥、或端坐，一下子加速往前衝、又突然急剎車的模樣，真的是十分可愛。

動物園指出，「貘花豆」是第5隻在園內出生的馬來貘，被第一次生產的「貘莉」照顧得頭好壯壯，除了喝母奶之外，已經開始跟著媽媽學習吃固體食物，母女倆還會經常發出聲音溝通，十分「健談」。

動物園表示，現在開始只要天氣狀況良好，「貘花豆」母女就會到穿山甲館的戶外活動場享受日光浴，邀請民眾經過馬來貘活動場時，停下腳步、豎起耳朵，用心聽聽馬來貘母女到底都在聊些什麼。