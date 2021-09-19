寵物知識+／散步到處聞運動效果大打折！狗狗健康的10個簡單訣竅

每天生活中，即使小小的事情，也有很多能讓狗狗有活力的技巧。

recipe 01 什麼時候要吃營養補充品？

如果狗狗食量太小、拒吃蔬菜類等偏食情況嚴重，補充維他命、礦物質等營養補充品會很有效。但亂餵反而會造成浪費，所以建議先和獸醫討論。

recipe 02 變健康的散步方法

散步最大的目的是運動，但如果只是走走停停、到處聞來聞去，運動效果就會大打折扣。可依照每隻狗狗的運動量調整，一般建議讓狗狗專心走路，不要走走停停，約是10～20分鐘左右。

recipe 03 目光交流促進分泌幸福荷爾蒙

和愛犬四目交接，會產生非常幸福的感覺。其實這是有根據的，和愛犬眼神交會時，人和狗狗都會分泌名為「催產素」的荷爾蒙。催產素又被稱為幸福荷爾蒙，不只是能讓心情變平靜，也可以減輕壓力、不安和恐懼，亦可抑制血壓的上升、提高心臟機能、預防感染症等。經常交流可以促進感情，還能帶來幸福與健康。

recipe 04 推薦給狗狗的替代療法

治療人類的替代療法，也有很多可運用在狗狗身上。最具代表性的就是按摩和穴道按壓，此外還有針灸，具有消炎鎮痛、活化免疫系統、促進血液循環、改善自癒力等效果。此外，不僅日本，在海外也很受歡迎的日式傳統療法中的「靈氣」，也被稱為「按手治療」，能同時幫助肉體及精神兩方面。許多寵物美容沙龍有這方面的療程，有興趣的人不妨去試試！但如果狗狗有明顯不適，建議先帶去醫院。

recipe 05 守護狗狗健康的室內裝潢

家裡應該是能讓狗狗安心的場所，當然要排除不能吃的東西、有受傷疑慮的危險物品，而易滑的地板和高低落差也要注意。防滑差的地板，容易讓膝蓋受傷（特別是小型犬），也有可能因高低落差造成骨折或脫臼。請確認家裡有沒有這些問題。

家裡應該是能讓狗狗安心的場所，易滑的地板和高低落差要注意。ingimage

recipe 06 飼主也一起變健康！

有研究指出，人和狗狗一起生活會變健康。每天散步，對人而言也是很好的運動。另外前面提到的催產素，也有幫助身心的效果。養狗除了能增加對話、微笑、外出的機會，和養狗的朋友交流也能提高社會能力提升人際關係。同時有資料顯示，和狗狗一起生活的人健康壽命很長！

recipe 07 讓人在意的日常飲用水

和飲食一樣，水對身體也很重要。健康的狗狗飲用自來水是沒問題的，不過如果是含有很多礦物質的硬水，可能會讓結石等問題惡化，狗狗有身體不適時就需要注意。身體不適時，礦泉水也不可以，請給軟水。另外飲水量太少或太多都不行，請好好觀察狗狗喝水的量。

recipe 08 不管是人或是狗，壓力都是健康的大敵

狗狗也會因孤獨、不衛生、過熱過冷、運動不足等而感到壓力，甚至變成憂鬱症。重點是溝通互動，當狗狗和飼主多接觸交流，就能提升幸福感。請多多撫摸牠，接觸、撫摸對狗狗健康也有所幫助。

recipe 09 刺激本能，讓壓力紓解

狗狗一天中有大半時間在家裡度過，很容易無聊。除了散步，也請和牠玩讓牠紓解壓力。此時和牠玩追獵物、挖洞等和狗狗本能相似的遊戲，就能讓狗狗心靈得到滿足。喜歡丟接球或拉東西拔河，這些都是來自於狗狗的本能。

recipe 10 製造讓牠安心的場所

狗狗對於像巢穴一樣狹窄的場所會感到安心。即使讓牠在家裡自由活動，也需要有一個狗窩、狗籠或狗屋，讓狗狗有可以安心待著的地方。如果沒有讓牠安心的特定場所，當生病需要住院，或因災難要避難時，可能會難以移動牠而造成困擾。

狗狗這樣吃不生病 ※ 本文摘自《狗狗這樣吃不生病》。

作者：浴本涼子

出版社：蘋果屋

出版日期：2021年09月02日