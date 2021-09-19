【寵物健康我守護‧徵文佳作】ME Young／與超級過敏狗共舞

寵物小檔案： 品種：西施 名字：Coco 年齡：11歲

文／ME Young

宜蘭以潮濕出名，想知道在這種地方養長毛過敏狗是什麼感覺嗎？

首先，除濕機幾乎得開二十四小時，然後每天梳毛，確認沒有打結，因為打結的毛會讓皮膚無法呼吸，進而導致皮膚炎，過敏狗尤其要注意。Coco又是過敏狗的第一名。每次拿過敏檢測的報告給獸醫時，醫生一定會叫：「哇，很少看到這麼多項目是紅字耶 ！」

Coco是認養來的，兩個月大時從中壢接來宜蘭。住宜蘭的前幾個月，Coco的腹部一直有紅疹，腳趾頭有時被舔到發膿。換吃過敏飼料後，紅疹改善了，但Coco還是經常抓身體兩側，毛幾乎被抓光，而且有事沒事吐一地，都是胃酸。

Coco五歲時，我跟先生決定讓牠做過敏檢測，這才發現牠對草皮、螞蟻、西瓜、橘子、鴨肉、鱈魚……甚至是富含Omega-3的亞麻籽都過敏！因為擔心自己煮會導致Coco營養不均衡，所以決定換最高級的飼料，而且只給手工零食。後來皮膚癢的狀況明顯改善，毛也變得柔順發亮。現在只要走在街上，路人都會說：「真古錐」，拔拔說他聽得很驕傲。

2010年Coco第一天到宜蘭。圖／作者提供

過敏檢測只是解決皮膚癢的困擾，但嘔吐的問題還是在，而且去了好幾家動物醫院都無解。最後從一天一餐改成一天兩餐加宵夜，讓牠空腹時間縮短，不過有時還是會吐胃酸。後來有個獸醫說試試吃苦茶油，早上空腹時吃一湯匙。還真的好很多。嘔吐的次數沒那麼多了。

有一次帶牠去打疫苗時，遇到一個卵巢癌已經末期的狗狗，因為狗狗不會說哪裡不舒服，所以發現時往往已是末期。我本來很抗拒結紮，因為每個人（包括獸醫）都說結紮後的狗一定會變胖，尤其是母狗。但是看了那隻癌末狗一直哀哀叫，好像很痛，才決定帶牠去結紮，而且下定決心，結紮後一定要陪牠去運動（獸醫說五歲有點太晚。想避免癌症，最好一歲就動刀）。

我擔心Coco變胖不是因為美觀，而是因為Coco是短吻犬，呼吸本來就比一般狗困難。如果心肺堆滿脂肪，死亡機率也會比一般狗大。Coco又很愛吃，減少牠的食量好像在虐待，所以我們決定每天帶牠散步三至四公里。我先說明，Coco很宅，別人家的狗看到牽繩就會開心衝到門口，Coco只會躲起來，必須用零食誘牠出來。散步期間還要用零食獎勵。這樣維持了六年，所幸Coco的體重只比結紮前多了三、四百克。

Coco今年十一歲了，帶給我們十一年的歡樂，但是開始有老狗的行為，例如膽小、愛睡、越來越黏人……等等。我們無法讓時間停止轉動，只能盡力照顧牠，讓牠遠離病痛，健康陪著我們過完每一天。