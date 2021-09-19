【寵物健康我守護‧徵文佳作】蔡育琳／母貓也有尿結石？阿咪教會我的事

寵物小檔案： 品種：米克斯 名字：阿咪 年齡：1~2歲

文／蔡育琳

在養阿咪之前，我養的四隻貓都是公貓，其中一隻年紀大了有尿結石，除了需要導尿還做了幾次手術，最後一次手術後在醫院過世。當時我查了一些資料，印象中是公貓、胖貓、老貓，比較容易有泌尿道問題。

阿咪是母貓，才一、兩歲的年紀，雖然她不太愛喝水，但大小號的情況都正常，所以我也沒有特別在意。直到今年三月的某個晚上，阿咪突然頻頻上廁所，不只尿在貓砂盆，還尿在地墊上，讓我覺得很奇怪。接著我發現地墊上有血滴，心想這下不妙，拉起阿咪的尾巴一看，並非肛門出血，而是尿道口。

當天晚上，阿咪大約尿了十幾次，看起來身體很用力，但每次只能尿一點，尿中帶血。她對著我叫了幾聲，似乎有些疼痛，我摸摸她的耳朵，感覺體溫都升高了。最後她尿出了幾顆粉紅色結晶體，似乎就解脫了，沒有再到處亂尿。

左：阿咪平常不是趴著就是躺著，要讓她多動一動。右：阿咪吃完飯，我把水杯拿到她面前，讓她多喝水。圖／作者提供

隔天經過獸醫師的判斷，我才知道阿咪有尿結石，而且已經排出來了。公貓的結石不易排出，母貓的結石比較小，排出來就暫時沒事了。獸醫師也說明以後要注意三點：調整飲食、提升飲水量、觀察排尿狀況。

首先就是泌尿道專用的處方飼料，跟原本的飼料混在一起，讓阿咪逐漸習慣新飼料，還好她不排斥，胃口一樣好。其次就是提升飲水量，我把一個水碗增加到三個，放在不同地方，經常換水，希望她賞臉多喝幾口。我也準備了一個平口的針筒，每天餵阿咪喝幾管水，一開始她不太習慣，一次只餵一點，慢慢增加份量，現在餵水都沒問題了。

最後就是該運動了，阿咪原本是流浪貓，被捕獸鋏夾傷過兩次，在外生存不易，身材也不胖，但成為家貓以後，體重數字步步高升，而胖貓有較高的泌尿疾病風險。阿咪的兩隻前腳殘缺，靠兩隻後腳仍可走路，我除了多陪她玩耍，也會把她抱到客廳或廚房，讓她自己走回我房間，雖然她走得慢，走一走就躺下來，多少也能增加運動量。

從此我每天觀察阿咪的尿量、飲水量，到目前為止都不錯，沒有再復發。阿咪讓我了解到，不要心存僥倖，各種貓都可能有泌尿道疾病，對健康造成嚴重影響。貓咪的祖先住在沙漠，習慣乾旱少水的環境，但現在的家貓需要足夠的飲水，以維持泌尿系統健康，所以平常多注意，防範於未然，就是最好的保健之道。