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海洋悲歌 中華白海豚魂斷金門烈嶼九宮岸際

中央社 / 金門縣19日電
金門岸巡隊19日表示，九宮安檢所人員在烈嶼鄉九宮碼頭岸際發現一隻死亡的瀕危物種中華白海豚，立即通報相關單位協助處理。（金門岸巡隊提供） 中央社
金門岸巡隊19日表示，九宮安檢所人員在烈嶼鄉九宮碼頭岸際發現一隻死亡的瀕危物種中華白海豚，立即通報相關單位協助處理。（金門岸巡隊提供） 中央社

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天表示，岸巡隊人員在烈嶼鄉九宮碼頭岸際發現一隻死亡的瀕危物種中華白海豚，部分屍體已採樣帶回冰存，其餘殘體就地掩埋，死因待進一步釐清。

金門岸巡隊表示，九宮安檢所人員昨天在九宮碼頭右側岸際實施巡查時，發現一隻死亡鯨豚，立即通報金門縣水產試驗所、金門縣野生動物救援暨保育協會、中華鯨豚協會與海保署第十二（金門）海洋保育工作站派員協助處理。

經過動保協會獸醫師檢視後，確認這隻死亡鯨豚為瀕危物種中華白海豚，長寬高各約260公分、40公分和60公分，死因尚無法確認。鯨豚部分屍體已由相關人員採樣帶回冰存，其餘殘體就地掩埋；後續將進行檢驗，釐清死因。

海巡署呼籲，民眾如遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將立刻前往救援。

金門岸巡隊19日表示，九宮安檢所人員在烈嶼鄉九宮碼頭岸際發現一隻死亡的瀕危物種中華白海豚，部分屍體已採樣帶回冰存，其餘殘體就地掩埋，死因待查。（金門岸巡隊提供） 中央社
金門岸巡隊19日表示，九宮安檢所人員在烈嶼鄉九宮碼頭岸際發現一隻死亡的瀕危物種中華白海豚，部分屍體已採樣帶回冰存，其餘殘體就地掩埋，死因待查。（金門岸巡隊提供） 中央社

金門岸巡隊19日表示，九宮安檢所人員在烈嶼鄉九宮碼頭岸際發現一隻死亡鯨豚，經獸醫師檢視後，確認這隻死亡鯨豚為瀕危物種中華白海豚，長寬高各約260公分、40公分和60公分，死因待進一步釐清。（金門岸巡隊提供） 中央社
金門岸巡隊19日表示，九宮安檢所人員在烈嶼鄉九宮碼頭岸際發現一隻死亡鯨豚，經獸醫師檢視後，確認這隻死亡鯨豚為瀕危物種中華白海豚，長寬高各約260公分、40公分和60公分，死因待進一步釐清。（金門岸巡隊提供） 中央社

海巡署 鯨豚 金門

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