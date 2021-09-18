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影／有汪真好！孩子房間半夜傳來怪聲 媽開監視器見暖心畫面

香港01 / 撰文：何東緯
有狗狗Killian做保母，媽媽可以更放心了。（IG@kellrottet）
有狗狗Killian做保母，媽媽可以更放心了。（IG@kellrottet）

這個暖心的畫面，來自美國維珍尼亞州的網民Kelly Rottet所分享出來。她已是3個孩子的媽媽，家中還養了一隻叫Killian的狗狗。這天，她發現狗狗Killian半夜時會起床，並跑出房間，而這時監視器傳來的畫面，便令她強烈地感受到，原來Killian是如此深愛着她的孩子們。

生活在美國維珍尼亞州的Kelly Rottet，她已是３個孩子的媽媽。由於孩子們還小，因此他們的房間裏都安裝了監視器，以便第一時間知道房中的情況。

這天，Kelly白天帶着孩子外出去玩，因此回家後早早上床睡覺，沒料到半夜時，卻聽到孩子房間有怪聲，在打開監視器時，竟然發現家中狗狗Killian竟然在孩子的房間來回巡查。

狗狗Killian似乎擔心孩子們在半夜睡得不好，於是逐間房間去巡查。巡查完得知孩子們都入睡後，狗狗Killian才會趴到自己的位置休息，一個晚上狗狗Killian總是來回去到孩子們的房間好幾次，看來牠真的很喜歡孩子們。媽媽Kelly表示，沒想過狗狗Killian會作出這麼暖心的行為，牠果然是隻守護天使汪。

狗狗Killian很認真地觀察，孩子們是否已進入夢鄉。（IG@kellrottet）
狗狗Killian很認真地觀察，孩子們是否已進入夢鄉。（IG@kellrottet）

Kelly表示平日狗狗Killian和孩子們玩得很投契，孩子們都當牠是家中一份子，外出去玩都總帶上牠。但沒想到Killian會如此擔心孩子們，每晚睡覺前都要去巡視孩子的房間，以確保他們已入睡。

網民看到狗狗Killian的暖心行為後，都大讚牠是隻乖巧的狗狗，為媽媽分擔了不少工作。「多麼乖巧的狗狗」、「牠只是去巡視，沒有去打擾孩子們睡覺」、「感受到狗狗的愛」、「別人的狗狗總是如此不同」、「沒看過我家的狗半夜起床，牠睡得比我還要死」！

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文章授權轉載自《香港01》

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