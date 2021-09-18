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候鳥鸕鶿鰲鼓濕地首見築巢孵蛋 鳥會：適應環境力強

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
秋風起，冬候鳥逐漸南遷，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺首度在東石鄉鰲鼓濕地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋。圖／陳建樺提供
秋風起，冬候鳥逐漸南遷，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺首度在東石鄉鰲鼓濕地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋。圖／陳建樺提供

「太神奇了！該不會變成留鳥吧？」秋風起，冬候鳥逐漸南遷，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺首度在東石鄉鰲鼓濕地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋，公鳥不斷咬回巢材，母鳥守著巢位，整理公鳥帶回的巢材，築巢照貼臉書，網友紛紛按「讚！」好奇為何在此築巢孵蛋?

陳建樺說，這是台灣本島首次有鸕鶿築巢孵蛋的紀錄，鸕鶿是冬候鳥，以往9月會南飛到台灣度冬，隔年3月北返回大陸築巢繁殖，過去也有些候鳥如高蹺鴴後來在台繁殖，成為留鳥；鸕鶿是否可能能成為留鳥，還需長期觀察。

他守候拍攝，發現母鸕鶿巢上不動數小時，是鳥類孵蛋行為，研判巢中有蛋，鳥巢築巢應超過1周，築巢樹上離濕地堤岸很遠，他說，鸕鶿會在此築巢，應是牠們比其他鳥兒適應環境能力強，因為鰲鼓高水位，不利候鳥棲息覓食，生態環境愈來愈不好，鸕鶿卻能夠潛水捕魚。

他說，目前鸕鶿鰲鼓只有4隻，數量還不多，隨著候鳥南遷數量種類增多，呼籲遊客、攝影愛好者、鳥友，默默遠觀，拍照隨緣，不要干擾候鳥。

有網友開玩笑說，「國外疫情嚴重，選擇落腳台灣，是比較安全環境」；還有人表示，「天候異常，鳥類在進化適應能力；台灣天氣越來越熱也很不尋常！」陳建樺說，「夏季我最多看到3隻，但都是有家歸不得的斷翅鸕」。

雲嘉南濱海國家風景區管理處說，鸕鶿是自由潛水高手，日行性「群聚」鳥類，擁有「憋氣潛水」高超捕魚技能，在日本有漁民訓練牠們，發展「鸕鶿捕魚法」，秋冬來台度冬，數量非常可觀，來鰲鼓濕地，發現木麻黃如同積雪一般，那可能就是鸕鶿們「便便後」的傑作。

鸕鶿 鰲鼓濕地

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