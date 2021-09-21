作家愛犬黑白毛太像「怪醫黑傑克」 獸醫笑：看起來醫術比我高超！

「怪醫黑傑克」是日本漫畫大師手塚治虫創作的經典作品，主角黑傑克特立獨行的個性，以及一身神秘的黑裝束造型，令讀者們印象深刻。最近一位日本作家，寵物就被比喻成有如黑傑克一般的外貌。

根據日本媒體「grape」報導，日本劇作家藤澤文翁在個人twitter上分享，表示他近日帶著媽媽飼養的愛犬到醫院，要幫牠注射疫苗。結果獸醫在看到狗狗後，忍不住說「總覺得他好像長得一副比我更擅長手術的樣子」。

獸醫會這麼說的原因，是因為藤澤媽媽的狗狗，正好長得在一身黑中，只有臉和一些地方是白色的，有如身穿黑色大衣一般，與「怪醫黑傑克」的形象不謀而合。因此讓人覺得他彷彿是一隻醫術高超的狗狗一般。

許多網友見照，也紛紛表示「根本就是黑傑克」、「哀愁的臉龐太帥了吧」、「這個一定沒有執照（作品中的黑傑克就是無照行醫）」、「不知道是什麼種類的狗狗呢」、「耳朵很可愛呢」、「這傢伙手術一定很高超」、「沒看這麼帥的狗」、「獸醫也很會說話呢」、「聲優的聲音在腦中浮現了」。