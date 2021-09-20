影／中秋連假別叫我！喵星人被叫醒起床氣大爆發 臭臉飆罵嚇壞飼主

中秋連假，許多人肯定想藉此好好休整，恢復平時的疲憊吧。其實不只是人喜歡「睡到自然醒」，就連動物在睡覺時被打擾，心情都會受影響。最近就有日本網友，分享了因為被吵醒，因而暴怒的貓咪影片。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「hakusama0906」分享一段影片，表示他最近有次想叫貓咪起床，結果這位喵星人明顯還沒有睡飽，因此被吵醒後非常生氣，露出極為不滿的表情，嘴型明顯在表達不滿。

hakusama0906說明，他那天是結束下午的工作，看到貓咪在窗邊睡覺，就順便叫醒了他。而hakusama0906自己則沒有料到貓咪居然會出現那麼大的情緒，心裡頭嚇了一跳，然而因為隔著一個玻璃窗，所以也沒有聽到貓咪憤怒的叫聲。

網友們看了影片，紛紛表示「很強悍的貓啊」、「即使生氣還是很可愛」、「『正在做個好夢，幹嘛吵醒我』」、「害我忍不住笑了」、「後半段根本就是暴怒狂罵」、「超生氣的樣子」、「不知不覺就看了好幾次」、「生氣途中喵喵喵的樣子太可愛了」、「起床氣大爆發」、「看起來真的超火大的笑死」。