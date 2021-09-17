就愛毛小孩／日本獸醫分享：狗狗經絡穴道、淋巴按摩法
編按：許多朋友家中都有飼養可愛的毛小孩，狗狗是我們一輩子的親密家人，當然想給牠們最好的，當我們腰酸背痛時希望放鬆享受按摩，狗狗在家也有能做的經絡按摩喔，來看浴本涼子獸醫師的經驗分享！
備註：此為作者分享，以輕柔舒適接觸按摩為主，如毛小孩已有病痛，請至獸醫院接受治療。
【毛小孩的經絡穴道按摩法】
趁狗狗放輕鬆、自己心情也很悠閒時，試著一邊撫摸狗狗、一邊幫牠做身體保健吧！
「經絡」在中醫觀點裡，是指讓身體的氣血循環。位於身體的14條經絡上有經穴（穴道），藉由刺激穴道的方式就能調整身體、增進健康。在彼此都放鬆時，用溫熱的手開始進行，一邊確認狗狗會不會討厭。
1.委中穴
位於膝蓋的正後方。一邊用大姆指以外的4根手指頭支撐著膝蓋的前側，一邊用大姆指往前方按壓（左右腳各6次）。
2.腰的百會穴
有防止老化、消除焦慮不安、整腸的作用。按壓骨盆最寬處和背骨交會、手指可以最深入的部位（3～5次）。
3.肩井穴
對解除肩膀僵硬很有效。舉起前腳時可以在肩膀內側摸到的穴道。用食指、中指、無名指這3根手指輕輕地按壓（兩側各3～5次）。
4.腎俞穴
可防止老化、腰痛、泌尿器官等問題。位於從最下面的肋骨數來第2節腰椎的兩側。用大姆指和食指從兩側按壓（3～5次）。
【毛小孩的淋巴按摩法】
按摩淋巴可以幫助身體排出不需要的老廢物質，對消除疲勞、肩膀痠痛或減輕壓力等也有幫助。建議在狗狗放鬆時進行，按摩的同時要一邊確認愛犬是否覺得舒服。只要有撫摸狗狗身體的動作都要輕柔，如果你的兩手冰冷，請先摀熱再觸摸。
1.最終出口
在淋巴最終出口的左肩胛骨前側，用手指頭從上往下搓揉按摩（6次）。
2.背部
把手掌拱起，從脖子往尾巴的方向，碰碰碰輕拍背骨的兩側（6次）。
3.腋窩淋巴結
輕輕揉一揉腋下的根部（6次）。
4.鼠蹊部淋巴結
用手指按壓大腿內側，兩隻腳都要進行（6次）。
5.膝窩淋巴結
用雙手像抓住膝蓋的上下一樣交互搓揉。兩隻腳都要進行（6次）。
作者介紹：浴本涼子獸醫師。麻布大學獸醫系畢業後，開始在動物醫院工作。在與愛貓病魔的奮鬥過程中，開始學習寵物的針灸治療、手工鮮食、寵物按摩、寵物靈氣等輔助療法。目前，在動物醫院從事臨床治療，也常以「居家照護支援獸醫」的身份，舉辦寵物鮮食、寵物按摩、寵物靈氣、草本植物球等「居家照護」體驗活動與講座。
【書名／《狗狗這樣吃不生病》、作者／浴本涼子、譯者／胡汶廷、圖文提供／蘋果屋出版社】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言