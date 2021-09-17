快訊

政院「3+11」調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就愛毛小孩／日本獸醫分享：狗狗經絡穴道、淋巴按摩法

蘋果屋出版社 / 蘋果屋出版社／浴本涼子（獸醫師）
經絡穴道按摩：肩井穴。圖／蘋果屋出版社 提供
經絡穴道按摩：肩井穴。圖／蘋果屋出版社 提供

編按：許多朋友家中都有飼養可愛的毛小孩，狗狗是我們一輩子的親密家人，當然想給牠們最好的，當我們腰酸背痛時希望放鬆享受按摩，狗狗在家也有能做的經絡按摩喔，來看浴本涼子獸醫師的經驗分享！

備註：此為作者分享，以輕柔舒適接觸按摩為主，如毛小孩已有病痛，請至獸醫院接受治療。

【毛小孩的經絡穴道按摩法】

趁狗狗放輕鬆、自己心情也很悠閒時，試著一邊撫摸狗狗、一邊幫牠做身體保健吧！

「經絡」在中醫觀點裡，是指讓身體的氣血循環。位於身體的14條經絡上有經穴（穴道），藉由刺激穴道的方式就能調整身體、增進健康。在彼此都放鬆時，用溫熱的手開始進行，一邊確認狗狗會不會討厭。

1.委中穴

位於膝蓋的正後方。一邊用大姆指以外的4根手指頭支撐著膝蓋的前側，一邊用大姆指往前方按壓（左右腳各6次）。

2.腰的百會穴

有防止老化、消除焦慮不安、整腸的作用。按壓骨盆最寬處和背骨交會、手指可以最深入的部位（3～5次）。

3.肩井穴

對解除肩膀僵硬很有效。舉起前腳時可以在肩膀內側摸到的穴道。用食指、中指、無名指這3根手指輕輕地按壓（兩側各3～5次）。

4.腎俞穴

可防止老化、腰痛、泌尿器官等問題。位於從最下面的肋骨數來第2節腰椎的兩側。用大姆指和食指從兩側按壓（3～5次）。

狗狗的經絡穴道分佈圖，1.委中穴、2.腰的百會穴、3.肩井穴、4.腎俞穴。圖／蘋果屋出版社 提供
狗狗的經絡穴道分佈圖，1.委中穴、2.腰的百會穴、3.肩井穴、4.腎俞穴。圖／蘋果屋出版社 提供
經絡穴道按摩：委中穴。圖／蘋果屋出版社 提供
經絡穴道按摩：委中穴。圖／蘋果屋出版社 提供
經絡穴道按摩：腎俞穴。圖／蘋果屋出版社 提供
經絡穴道按摩：腎俞穴。圖／蘋果屋出版社 提供
經絡穴道按摩：腰的百會穴。圖／蘋果屋出版社 提供
經絡穴道按摩：腰的百會穴。圖／蘋果屋出版社 提供

【毛小孩的淋巴按摩法】

按摩淋巴可以幫助身體排出不需要的老廢物質，對消除疲勞、肩膀痠痛或減輕壓力等也有幫助。建議在狗狗放鬆時進行，按摩的同時要一邊確認愛犬是否覺得舒服。只要有撫摸狗狗身體的動作都要輕柔，如果你的兩手冰冷，請先摀熱再觸摸。

1.最終出口

在淋巴最終出口的左肩胛骨前側，用手指頭從上往下搓揉按摩（6次）。

2.背部

把手掌拱起，從脖子往尾巴的方向，碰碰碰輕拍背骨的兩側（6次）。

3.腋窩淋巴結

輕輕揉一揉腋下的根部（6次）。

4.鼠蹊部淋巴結

用手指按壓大腿內側，兩隻腳都要進行（6次）。

5.膝窩淋巴結

用雙手像抓住膝蓋的上下一樣交互搓揉。兩隻腳都要進行（6次）。

藉由淋巴按摩促進全身淋巴的循環，1天1次、1次10分鐘左右。圖／蘋果屋出版社 提供
藉由淋巴按摩促進全身淋巴的循環，1天1次、1次10分鐘左右。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：最終出口。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：最終出口。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：鼠蹊部淋巴結。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：鼠蹊部淋巴結。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：膝窩淋巴結。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：膝窩淋巴結。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：最終出口。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：最終出口。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：腋窩淋巴結。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：腋窩淋巴結。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：背部。圖／蘋果屋出版社 提供
淋巴按摩：背部。圖／蘋果屋出版社 提供

作者介紹：浴本涼子獸醫師。麻布大學獸醫系畢業後，開始在動物醫院工作。在與愛貓病魔的奮鬥過程中，開始學習寵物的針灸治療、手工鮮食、寵物按摩、寵物靈氣等輔助療法。目前，在動物醫院從事臨床治療，也常以「居家照護支援獸醫」的身份，舉辦寵物鮮食、寵物按摩、寵物靈氣、草本植物球等「居家照護」體驗活動與講座。

【書名／《狗狗這樣吃不生病》、作者／浴本涼子、譯者／胡汶廷、圖文提供／蘋果屋出版社】

書名／《狗狗這樣吃不生病》、作者／浴本涼子、譯者／胡汶廷、圖／蘋果屋出版社 提供
書名／《狗狗這樣吃不生病》、作者／浴本涼子、譯者／胡汶廷、圖／蘋果屋出版社 提供

按摩 獸醫師 寵物

延伸閱讀

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 11 - 711.7英里

OSIM 5感養身椅再升級 釋放香味助舒壓還可監測心臟年齡

日本星悅航空擬開放毛小孩同乘客艙 10月試辦

毛小孩活動好去處 淡水新市鎮寵物公園啟用

相關新聞

撿到落單「小雞」 疑是藍腹鷳雛鳥

雲林縣古坑鄉草嶺村出現1隻外觀奇特的小雞，村民蘇俊豪撿回家照料幾周後，想送給草嶺國小遭拒，一問疑似保育類藍腹鷳雛鳥，縣府...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

就愛毛小孩／日本獸醫分享：狗狗經絡穴道、淋巴按摩法

編按：許多橘世代的朋友家中都有飼養可愛的毛小孩，狗狗是我們一輩子的親密家人，當然想給牠們最好的，當我們腰酸背痛時希望放鬆...

【寵物健康我守護‧徵文佳作】慌慌／黃金鼠蒸蛋的過敏就醫保健旅程

我對於飼養倉鼠的經驗是零，但是其實一直都有想要飼養倉鼠的想法，大學搬出家裡一個人獨居後，便開始上網爬文，關於飼養倉鼠的知識和注意事項，隨後便領養了一隻可愛的黃金鼠來與我作伴。將她取名為蒸蛋，是個可愛的小女生，無奈蒸蛋有先天性遺傳的過敏，於是我開始了漫長的寵物保健之路……

【寵物健康我守護‧徵文佳作】陳逵禎／我家橘貓元元的保健成長之道

元宵節前夕，無意間在臉書看到一篇幼貓領養貼文，說有幾隻剛出生的小貓從屋頂上摔下，貓媽也不在身邊，一直喵喵叫的在地上哭一陣子才被發現，看到這則貼文後內心甚是不捨，有了想把牠領養回家的念頭。

太魯閣獼猴搶食 4不防範

太魯閣國家公園內生態良好，尤其天祥一帶獼猴數量不少，不少遊客曾拍下獼猴出沒超商搶食畫面，本月12日又有遊客拎著食物從超商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。