就愛毛小孩／日本獸醫分享：狗狗經絡穴道、淋巴按摩法

編按：許多朋友家中都有飼養可愛的毛小孩，狗狗是我們一輩子的親密家人，當然想給牠們最好的，當我們腰酸背痛時希望放鬆享受按摩，狗狗在家也有能做的經絡按摩喔，來看浴本涼子獸醫師的經驗分享！

備註：此為作者分享，以輕柔舒適接觸按摩為主，如毛小孩已有病痛，請至獸醫院接受治療。

【毛小孩的經絡穴道按摩法】

趁狗狗放輕鬆、自己心情也很悠閒時，試著一邊撫摸狗狗、一邊幫牠做身體保健吧！

「經絡」在中醫觀點裡，是指讓身體的氣血循環。位於身體的14條經絡上有經穴（穴道），藉由刺激穴道的方式就能調整身體、增進健康。在彼此都放鬆時，用溫熱的手開始進行，一邊確認狗狗會不會討厭。

1.委中穴

位於膝蓋的正後方。一邊用大姆指以外的4根手指頭支撐著膝蓋的前側，一邊用大姆指往前方按壓（左右腳各6次）。

2.腰的百會穴

有防止老化、消除焦慮不安、整腸的作用。按壓骨盆最寬處和背骨交會、手指可以最深入的部位（3～5次）。

3.肩井穴

對解除肩膀僵硬很有效。舉起前腳時可以在肩膀內側摸到的穴道。用食指、中指、無名指這3根手指輕輕地按壓（兩側各3～5次）。

4.腎俞穴

可防止老化、腰痛、泌尿器官等問題。位於從最下面的肋骨數來第2節腰椎的兩側。用大姆指和食指從兩側按壓（3～5次）。

狗狗的經絡穴道分佈圖，1.委中穴、2.腰的百會穴、3.肩井穴、4.腎俞穴。圖／蘋果屋出版社 提供 經絡穴道按摩：委中穴。圖／蘋果屋出版社 提供 經絡穴道按摩：腎俞穴。圖／蘋果屋出版社 提供 經絡穴道按摩：腰的百會穴。圖／蘋果屋出版社 提供

【毛小孩的淋巴按摩法】

按摩淋巴可以幫助身體排出不需要的老廢物質，對消除疲勞、肩膀痠痛或減輕壓力等也有幫助。建議在狗狗放鬆時進行，按摩的同時要一邊確認愛犬是否覺得舒服。只要有撫摸狗狗身體的動作都要輕柔，如果你的兩手冰冷，請先摀熱再觸摸。

1.最終出口

在淋巴最終出口的左肩胛骨前側，用手指頭從上往下搓揉按摩（6次）。

2.背部

把手掌拱起，從脖子往尾巴的方向，碰碰碰輕拍背骨的兩側（6次）。

3.腋窩淋巴結

輕輕揉一揉腋下的根部（6次）。

4.鼠蹊部淋巴結

用手指按壓大腿內側，兩隻腳都要進行（6次）。

5.膝窩淋巴結

用雙手像抓住膝蓋的上下一樣交互搓揉。兩隻腳都要進行（6次）。

藉由淋巴按摩促進全身淋巴的循環，1天1次、1次10分鐘左右。圖／蘋果屋出版社 提供 淋巴按摩：最終出口。圖／蘋果屋出版社 提供 淋巴按摩：鼠蹊部淋巴結。圖／蘋果屋出版社 提供 淋巴按摩：膝窩淋巴結。圖／蘋果屋出版社 提供 淋巴按摩：最終出口。圖／蘋果屋出版社 提供 淋巴按摩：腋窩淋巴結。圖／蘋果屋出版社 提供 淋巴按摩：背部。圖／蘋果屋出版社 提供

作者介紹：浴本涼子獸醫師。麻布大學獸醫系畢業後，開始在動物醫院工作。在與愛貓病魔的奮鬥過程中，開始學習寵物的針灸治療、手工鮮食、寵物按摩、寵物靈氣等輔助療法。目前，在動物醫院從事臨床治療，也常以「居家照護支援獸醫」的身份，舉辦寵物鮮食、寵物按摩、寵物靈氣、草本植物球等「居家照護」體驗活動與講座。

【書名／《狗狗這樣吃不生病》、作者／浴本涼子、譯者／胡汶廷、圖文提供／蘋果屋出版社】