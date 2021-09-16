【寵物健康我守護‧徵文佳作】慌慌／黃金鼠蒸蛋的過敏就醫保健旅程

寵物小檔案： 品種：敘利亞倉鼠，俗稱黃金鼠 名字：蒸蛋 年齡：一歲兩個月

文／慌慌

我對於飼養倉鼠的經驗是零，但是其實一直都有想要飼養倉鼠的想法，大學搬出家裡一個人獨居後，便開始上網爬文，關於飼養倉鼠的知識和注意事項，隨後便領養了一隻可愛的黃金鼠來與我作伴。將她取名為蒸蛋，是個可愛的小女生，無奈蒸蛋有先天性遺傳的過敏，於是我開始了漫長的寵物保健之路……

首先，黃金鼠這類被歸類於「特寵」的動物，光是要看醫生，就有許多困難，由於我居住於彰化市，不比北部、台中和高雄等較為繁榮的都市，有許多先進設備、經驗豐富的醫生，彰化市讓特寵家長能夠安心看診的醫院寥寥無幾，又因為醫院內部的關係，特寵醫生流動性相對高，可能這次看完醫生，下個月要看診的時候，那位醫生就已經離開了。

進入正題，蒸蛋鼻子過敏是先天性的，看完醫生後才知道，原來倉鼠的墊料，也就是鋪在他們家裡的木屑、紙棉等，會引發他們的鼻子過敏！因為木屑、紙棉本身的粉塵會使他們過敏，蒸蛋就是一個例子，除了長期吃過敏藥是必須的以外，就連飼料挑選、墊料選擇都會相對地減少，每次購入的墊料都需要先進行過篩，確保粉塵量降到最低，才安心地替蒸蛋更換墊料。

圖／作者提供

有飼養倉鼠的人一定要格外注意，關於墊料的選擇絕不能馬虎！粉塵倒還算簡單的問題，萬一年幼的倉鼠使用高粉塵的紙棉墊料和木屑，很容易因為築巢的天性，在收拾築巢材料時，墊料中較大顆粒的粉塵不小心飛進倉鼠的鼻孔裡，這種事情發生後，倉鼠外觀不會有什麼異樣，但過了兩三天，等主人已經察覺到其呼吸急促、走路不穩的時候，基本上狀況就很不好了，需要即刻就醫，絕對不能拖延！因為倉鼠是一種會忍耐身體上任何疾病的動物，等到他表現出來被你看見之後，就代表他已經痛到沒辦法忍耐，到這個時候通常都是凶多吉少了。

經過我和蒸蛋長達一年的共同努力後，她已經很少發出像打噴嚏的聲音了，健健康康的跑來跑去，吃飽也睡好，是個可愛的黃金鼠小女孩！

再來就是關於要入口的保健食品，由於倉鼠的體型小，所以餵食方面都需要小心翼翼的量好，入口克數、幾天吃一次、保健食品需不需要磨成粉等，都需要自己上網爬文之後，確定沒有問題才餵食。

網路上都說倉鼠要吃葵瓜子，我也是開始養倉鼠之後才發現，原來倉鼠根本不能吃太多！對倉鼠來說葵瓜子就是雞排珍奶這類高熱量食物，不能吃太多，否則老了以後會有很多身體健康的問題，也希望各位想飼養倉鼠、正準備飼養倉鼠，以及正飼養著倉鼠的各位能夠汲取更多正確的飼養知識。