【寵物健康我守護‧徵文佳作】陳逵禎／我家橘貓元元的保健成長之道

寵物小檔案： 品種：橘貓，米克斯 名字：元元 年齡：7個月

文／陳逵禎

元宵節是家人團圓的節日，在今年元宵節前一天，家裡多了位可愛的橘貓來報到，所以被取名為「元元」。 元宵節前夕，無意間在臉書看到一篇幼貓領養貼文，說有幾隻剛出生的小貓從屋頂上摔下，貓媽也不在身邊，一直喵喵叫的在地上哭一陣子才被發現，看到這則貼文後內心甚是不捨，有了想把牠領養回家的念頭。

起初，向父母詢問領養意願被堅決反對，但因為實在太想讓這隻小可愛有個家，就先斬後奏把牠帶回家，差點鬧出家庭革命。由於元元是剛出生27天的小生命，體型只有一個手掌大，家人們深怕小生命夭折，就不顧先前反對意願，非常細心的照顧牠；經過幾周的適應期，爸媽心態大為轉變，變成是家裡最愛疼愛元元的人，對這個初來乍到的小可愛用心照料、每日餵食高級飼料與天然食材、逗貓、替牠鏟屎，宛如照顧乖孫一樣當元元的專屬鏟屎官。

圖／作者提供

關於生病，元元因為是流浪貓，眼睛有些細菌感染一直分泌眼屎，帶去給醫生看後說是支氣管炎所致，經過每日點眼藥水，三周後恢復健康。再來是腸道健康的部分，由於小奶貓很容易便秘跟拉肚子，長期下來容易造成肛門紅腫，醫生建議每日替牠擠「肛門腺」，讓肛門受刺激後才能順利大便；如今的元元從排便需要幫忙，到可以自己順利排便，這樣的進步真的超級感動。

關於蓋貓砂，小奶貓的元元不僅不會使用貓咪專屬的廁所，有時還會忍不住隨地大小便，不管怎麼教都沒用；直到四個月大的某一天，突然就會自己去貓砂盆上尿尿+大便跟主動撥貓砂，看到這樣的進步，內心宛如吾家有女初長成一樣開心，全家人相視而笑、大聲歡呼這歷史性的一刻。

關於飲食，由於小奶貓抵抗力非常弱，且還在只能喝奶、吃泡軟飼料階段，每餐都要很小心的餵食，深怕有個閃失會讓牠生病；因此我們全家總動員的替貓皇服務膳食，讓牠體重成快速成長。常聽人家說，「十個橘貓九個胖，還有一隻特別胖！」真的不能小看橘貓的貪吃基因，對各種食物來者不拒；現在的牠可以自己吃乾糧跟新鮮的菜肉， 冀望牠能一直保持好食慾健康的長大。

如今的元元已七個月大，愛吃罐罐、乾糧、煮熟雞蛋、雞肉、南瓜、地瓜葉，每天享受著我們提供的膳食，喜歡跟在我們身後跑來跑去、愛討抱抱跟摸摸，然後爬到主人的脖子上呼嚕睡覺，是家裡最珍貴的一份子。

貓的平均壽命約為15歲，世界最長壽的家養貓是38歲，雖然元元現在才七個月大不到一歲，但既然成為了我們的家人，就要對牠的一輩子負責；現在的我陪牠長大，希望未來牠能陪伴我一起變老，能健康幸福的長大，互相陪伴度過彼此的往後餘生。

看更多可愛的元元