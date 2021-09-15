【動物冷知識】動物多色盲？世上能看到最多顏色的動物「不是人類」

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今天我們來看「光的三原色」的動物冷知識！

大多數植物的果實能反射紫外線，而樹葉和樹幹是不能的，在鳥類的視野里，樹葉樹枝比較暗淡，果實相對來講十分清晰。因此，它們在高空高速飛行時，對樹上果實的多少能一目了然。

哺乳類在演化上有很長一段時間是不太需看見白天繽紛世界的夜行性動物，因此許多動物，像是你的狗和貓往往只擁有雙色視覺，也就是擁有藍色和綠色的視錐。

人類與部分的靈長類動物會演化出第三種視錐（紅），可能是因為早期靈長類動物發展出了對熟成果實的胃口。

人類的眼睛為雙眼視覺成像，而蝦蛄每隻眼睛可以有三重視覺成像，兩隻眼睛共六重，這使得蝦蛄的視覺系統為動物界數一數二的。也因為蝦蛄特殊的視覺系統，所以蝦蛄能看到16種原色。

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