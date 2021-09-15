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太魯閣國家公園獼猴搶食傷人 管理處宣導不餵食新四不

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣天祥地區是野生獼猴出沒熱點，近日郵局就有獼猴跳上櫃檯。圖／臉書中橫路況交通資訊站提供
太魯閣天祥地區是野生獼猴出沒熱點，近日郵局就有獼猴跳上櫃檯。圖／臉書中橫路況交通資訊站提供

太魯閣國家公園內生態良好，尤其天祥一帶獼猴數量不少，不少遊客曾拍下獼猴出沒超商搶食畫面，本月12日又有遊客拎著食物從超商走出時，因獼猴搶食，手臂遭抓傷。太魯閣國家公園管理處長期推動「不接觸、不挑釁、不餵食、食物不外露」與猴共好觀念，今天再次提醒民眾遵守，避免人猴衝突及改變獼猴生態習性。

一群共5人大學生12日到太魯閣園區遊玩，其中一名男大生中午到超商買食物，遇到獼猴「行搶」，獼猴第一次沒搶到，第二次跳起來要抓，男大生閃躲，右手前臂疑似被猴子抓出約3公分傷口，管理站人員得知後，立刻引導到管理站包紮、休息，並聯繫救護車載男大生下山就醫，縫了幾針並注射狂犬病和破傷風疫苗，沒有大礙。

天祥站主任高佽說，天祥是遊客、商家聚集地，因為有食物，成為獼猴出沒的熱區，雖然覓食是野生動物本能行為，並非有意傷人，但太管處以公安權為優先，從民國106年起，嘗試誘捕「問題獼猴」，移到偏遠山區野放，至今約執行野放過8隻，針對比較多遊客的場所也會驅趕獼猴，前幾年曾觀察過3群總數約百隻獼猴，這幾年較少，見過1群20多隻。

太管處指出，根據研究，野生獼猴長期經過人們餵食，將改變其社會連結行為、覓食能力、活動模式與食性。增加幼猴死亡率、公猴的挑釁行為及猴子的焦慮反應等，進而有脫毛情形，損害其健康、壽命與繁殖率，也會讓獼猴對人類的警戒心逐漸消失，甚至視為食源，漸漸產生搶食的攻擊行為，不但造成人猴衝突，也增加不同位階獼猴間的衝突。

此外，獼猴可能帶有可傳染給人類的狂犬病、皰疹B病毒感染症等病毒，人類若被帶原的獼猴抓、咬傷，便有感染風險。

高佽說，太魯閣國家公園是自然生態保護區，透過國家公園系統維持他的自然狀態，就是為了讓全體國民有機會體驗多樣性，來到這裡學會與野生動物共處。秉持著這樣的觀念，太管處多年來努力宣導「與猴共好」的新四不觀念，提醒遊客來到山林裡「不接觸、不挑釁、不餵食、食物不外露」，保護自己也保護野生動物。

太管處呼籲民眾「愛牠就不要餵牠」，若在園區發現餵食行為，將依違反國家公園法13條，最高可開罰3000元。

太魯閣天祥地區是野生獼猴出沒熱點，近日郵局就有獼猴跳上櫃檯。圖／臉書中橫路況交通資訊站提供
太魯閣天祥地區是野生獼猴出沒熱點，近日郵局就有獼猴跳上櫃檯。圖／臉書中橫路況交通資訊站提供

太魯閣國家公園 超商

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