鼓勵認養流浪犬 新竹市10月起推首年免費寵物保險

為提升流浪動物認養率，新竹市長林智堅今天宣布，民眾到新竹市動物保護教育園區認養毛小孩，除既有驅蟲、狂犬病、犬隻多價疫苗預防注射及絕育手術等照顧外，10月1日起，還將免費享有首年的寵物保險，讓狗狗享有1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償、侵權責任保險、寵物遺失協尋廣告費用等，給毛孩最好的保障。

竹市動保園區收容約180隻浪犬，多為民眾送交收容所安置或通報捕捉而來，浪犬進入園區後會先進行隔離檢疫與健康評估，等隔離期滿確認健康良好後，會由獸醫師幫狗狗進行驅除體內外寄生蟲、施打預防針及執行絕育手術，然後再移到收容認養區。

市府產發處處長張力可說，由於新竹市民眾住家環境多為公寓大樓，加上工作型態沒時間遛狗，造成民眾認養狗狗意願低於貓咪，為提升認養狗狗意願，也加強浪犬認養後的健康照顧，因此優先推出認養浪犬可享首年免費寵物保險，期待推升認養率。

不過，想認養毛小孩也有資格限制，動保園區規定想認養的民眾須年滿20歲，且認養動物前須先完成飼主責任教育課程，同時工作人員會跟民眾進行訪談及資格審核，再經過一周的冷靜期並審核通過後，民眾即可認養。

動保所所長楊家民表示，因為浪犬原本生活在野外，缺乏與人互動習慣，進入動保園區的狗狗，會由志工替狗狗進行加強餵食及親人訓練，並時常帶狗狗至草皮區運動散步，讓狗狗維持健康、喜歡與人親近並有利於之後融入認養人的家庭生活，歡迎民眾預約到動物保護教育園區導覽參觀，一起保護動物、尊重生命，並支持認養不棄養。