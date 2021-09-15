狗狗天生錯嵌腳掌…前肢畸形上下顛倒 獸醫妙手逆轉狗生

生命不應被局限，只要給予機會，將有無限可能。

這隻狗狗天生前腳便有異常情況，牠的前腳掌竟然是上下反轉了。雖然牠似乎已習慣，但每當看到牠走路時如此痛苦，動保組織的義工都很是心痛。最近，有大學獸醫學院答應，替小狗進行手術，最終結果會如何呢？

這個給予汪星人重生的故事，由美國奧克拉荷馬州的州立大學獸醫系團隊（Oklahoma State University College of Veterinary Medicine, OSUCVM）所分享出來。

這隻天生前腳掌有異常的狗狗叫Siggi，是隻嬌小的捕鼠㹴。被帶到OSUCVM診治時，只有13個星期大。經過獸醫們的觀察與評估，覺得手術的風險雖大，但看到狗狗年紀還小，每次走動時都很痛苦，認為可透過矯正手術，來減輕牠的痛苦。

最終，醫生在今年5月12日幫牠做手術，如今Siggi的情況如何呢？

最初，Siggi出現在美國德克薩斯州達拉斯的一個動物救援組織（Dallas Dog - Rescue.Rehab.Reform）裏，牠是隻被人遺棄的小狗。當救援組織義工知道Siggi的情況後，便找人替牠拍下照片，並希望藉此替牠眾籌醫療費用。當時的Siggi還不足３個月大，義工看到這麼可愛的狗狗，如不動手術的話，牠走路時便終身要受到痛苦折磨，希望透過眾籌，讓更多人知道Siggi的情況。

義工們分享了Siggi的消息，並得到奧克拉荷馬州的州立大學獸醫系團隊（Oklahoma State University College of Veterinary Medicine, OSUCVM）的注意，獸醫系團隊注意到Siggi的情況，並表示願意嘗試替牠治療。在電腦斷層掃描顯示下，可以留意到Siggi的下肘部份，骨骼出現嚴重畸型。獸醫的目標是把Siggi的肘部切開，然後用夾板和骨科的固定器固定，讓骨頭痊癒。

動物外科醫師Erik Clary，在2019年時曾替另一隻狗狗Milo進行過相類似的手術，不過，Siggi的問題看似在腳掌，但其實最困難修復的地方是在肘部。手術後不久，Siggi已掙扎想落地走動，獸醫表示Siggi的手術很順利，應該一個月左右便可康復。義工繼續分享Siggi的消息，希望更多人關注被遺棄動物。

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文章授權轉載自《香港01》