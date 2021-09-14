【寵物健康我守護‧徵文佳作】羅婷／喝水大戰 VS. 貓皇

圖／作者提供

文／羅婷

新手養貓，如驚弓之鳥，貓咪打了個噴嚏，換了姿勢，不玩平常的玩具，都緊張兮兮，趕忙google，不查還好，一查更是驚人，打噴嚏可能是上呼吸道感染症；蹲姿代表某處疼痛；活動力低是身體不舒服的前兆……那陣子我簡直是動物醫院的常客，看到醫生都不跟我收費，說別再來了，貓真的沒事，很健康的。

這實在不能怪我，要怪就怪身邊同為貓奴的人們，秉持著愛屋及烏的心，在我收編奶茶後，時不時給我些實用卻聳動的建議，像是：家裡的塑膠製品要收好，如果套到腸道，送醫都來不及；或如果陽台防護沒做好，貓衝出去會摔得粉身碎骨。九條命的貓好像變成都市傳說，這一世的貓都像小王子種的玫瑰，那麼脆弱又嬌嫩。最直接的就是小P，帶了一包像冰糖，大小不一的透明石頭給我，還沒反應過來，她就大聲地說喝水是唯一正解！貓的祖先在沙漠，對水的依賴性較小。而現在的貓大都吃乾飼料，水的補充更是不足。

原來這些石頭是尿結石！！我瞠目結舌，從此，開啟了與奶茶的喝水大戰。

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聽說貓喜歡流動的水，便在家設置了一台小瀑布，出水孔有朵小花，嘩啦啦地好不熱鬧，奶茶聞聲嗅了嗅，用掌把水潑了出來，再踩得滿地腳印，我在後面追著擦腳。幾天過了，她也失了興趣，小花飲水機正式變成裝飾品，睡覺嫌機器吵，便轉送給了養貓友人。

無法開源，只好從飲食下手。先前都是餵傳統乾飼料，不知道她對於濕食的接受度如何。參考了眾多網友的分享與食譜，用漸進式的方式，逐漸減少乾乾的比例，罐頭摻水，或假日自製濕食──水煮雞胸肉及清雞湯，再偷渡一些蔬菜補足營養。

不知是廚藝太差，還是貓皇嘴刁，只要不是餵乾乾的日子，我都睡不好。餓了的貓是很可怕的，明明碗裡還有食物，卻用盡全力大叫，踩上我的身體，嗤啃我的頭髮，直到我拔起身子到櫃子拿出乾飼料，她才善罷甘休。這樣攻防的日子實在太折磨了，加上夏天濕食容易壞，她更不理睬。我起了屈服的念頭，打算乖乖存一筆錢做為未來開刀之用。

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某天懶在沙發看電視，奶茶跳上桌子，照例地東聞西聞，接著把頭塞進我的水杯，「欸！你又來了。」把她趕走的同時，一個靈感乍現。每次不管在桌上擺了什麼東西，她都要湊來聞一聞，感覺對了還會舔個幾口。於是我開始佈置杯子陣，各式各樣的杯子，裝滿了水散落在家中，有時還要演個戲，假裝喝上兩口，吸引她的注意。

這招成功起了作用，奶茶在經過杯子的時候會停下喝上幾口，便便也從一粒粒變為成形的條狀。看來，這場戰爭以雙贏收場，貓皇贏了健康，而貓奴則贏了荷包。