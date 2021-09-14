【寵物健康我守護‧徵文佳作】田昀心／炯炯有神

寵物小檔案： 品種：米克斯 名字：麥可 年齡：12歲

文／田昀心

悠閒愜意的午後，陽光灑落在地，我們家的老狗麥可正在客廳一角兜著圈子，而後調整姿勢，蜷縮成一團打起盹來，牠眼睛瞇起，表情木訥，眼白部分發紅，瞳孔有模糊的分泌物。

問了外婆才知道，那是青光眼的症狀。

是的，青光眼對動物而言也是好發疾病，病因眾多，外婆認為麥可應是先天遺傳，畢竟牠是出生於街區宮廟附近，從小被放養在那裡，環境髒亂，經常有一餐沒一頓，麥可的媽媽、妹妹染上犬瘟熱，相繼離世，只剩麥可在籠子內小心度日。

外婆是虔誠的佛教徒，也是愛狗人士，她進出這間廟祭拜神明多次，也得知麥可的狀況，更注意到麥可的眼睛不太對勁，實在是於心不忍，最後決定收養牠，給麥可一個家的同時，也開始了一連串的治病行程。

先是上台北到台大動物醫院附設眼科看診，經過眼科儀器的掃描與分析等洗禮，醫生不免感嘆幸好是及時治療，如果再拖一段時間才姍姍來遲的話，恐怕會惡化得更嚴重，導致失明。

至於醫生的叮嚀外婆全銘記在心，後來都不厭其煩地帶著麥可回診，風雨無阻，聽說這幾年下來，麥可的醫藥費累積至上萬元，外婆還是願意犧牲這筆錢，來讓麥可的症狀好轉，效果雖有限，可倒是減少相當多痛楚。

「只要牠健健康康的，這點負擔不算什麼。」外婆摸摸麥可的腦袋瓜，笑得像個孩子。

圖／作者提供

起初，接受治療的麥可還未敞開心扉，牠一回家便跑進籠子發抖，性子一急甚至還會攻擊人，但在外婆無微不至的照顧下，麥可願意信任人類了，也藉由外公、外婆每天帶去外頭散步的習慣，去感知周遭發生的人、事、物。

儘管視力欠佳，僅能望見一點光，多半仰賴嗅覺，麥可還是學會安穩走路，不撞到障礙物，牠漸地適應現狀，外婆不禁開心得手舞足蹈。

我覺得，外婆共情了麥可，她設身處地為麥可著想，不短的歲月裡，每個月固定拿取的眼藥水，全由外婆親手替麥可滴上，外婆表示，麥可其實容易眼睛乾，要常滴，不然牠會不舒服，若麥可流淚，或者有分泌物在臉部，外婆便抽取幾張衛生紙，細心替牠整理儀容。

如今，麥可已達十二歲高齡，外婆也年事已高，可麥可只要在外婆身邊，永遠是放鬆且自在的模樣，牠看不清外婆的容貌，但牠明白，這是牠的主人，也是愛牠的凡間天使。

透過這篇文章，也想告訴所有養狗的人們，要是發現家中毛孩子有異樣，例如眼睛發紅、不停搔抓頭部，請盡快帶去有執照並評價高的診所、醫院看診，勿拖延病情。

動物不會說話，卻會靠肢體、表情表達，多留意、觀察，便能化險為夷。