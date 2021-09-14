「排水孔傳出貓叫聲」新婚夫婦救出幼貓姊妹成一家人

人和寵物的緣分，有時常常就從一時不忍，將小貓小狗帶回家領養開始。最近有位日本網友，就分享了當初寵物小貓來到他家的經過，結果感動了不少人。

根據日本媒體「grape」報導，日本抖音網友「ame_tsuyu」最近分享，表示他當初結婚時，就曾經和伴侶想過要養貓，但一直找不到機會。婚後一年某天，正當他們要回家時，聽到附近傳出貓叫聲，接著他們就在排水溝底下，找到受困的小貓咪。

他們嘗試救援小貓咪，途中天上還下起了雨，但這並沒有讓他們退卻，反而呼朋引伴，甚至還找到土木相關人員幫忙，總算是救起了小貓。後來，他們夫婦聽說貓咪還有其他姊妹，於是又找到了另一隻。這兩隻小貓如今都被他們收養，成為他們的新家人，並常在社群媒體上分享兩隻小貓的成長過程。

網友們紛紛表示「叫得很拚命啊，看來等救援等了很久」、「沒事真的太好了，辛苦大家」、「貓咪們安心的表情好可愛」、「睡著的表情真可愛」、「謝謝你們收養他們，一定要幸福喔」、「這是什麼可愛的天使」。