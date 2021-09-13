寵物知識+／狗狗的肉球也需要照顧？飼主必備的2大護理須知

貓狗腳底的「肉球」相當可愛，常常成為動物象徵的符號。肉球作為保護足底的部位，護理工作也是不可少的。

如果飼主疏於照護寵物的肉球，容易角質硬化，造成龜裂出血的症狀，進而導致關節問題、提高骨折風險。肉球硬化好發於經常步行以及皮膚乾燥的犬隻，對於這種狗狗飼主更要留意肉球的情況。

基礎肉球護理法

採用有保溼成分的犬用肉球乳霜，盡量避開肉球間的毛髮，適量仔細地塗抹；也要注意不要塗太多，因為過多的乳霜會滋生細菌，造成腳趾間的膿皮症。

由於大多數狗狗帶出去散步不會穿鞋，也要注意是否被碎石或碎玻璃割傷，回家後要細心觀察。

圖為幫狗狗肉球塗抹保溼乳霜。ingimage

修剪足底毛髮

腳底生長的毛髮本來是為了保護肉球，但如果過長會讓狗狗走在地板上易打滑導致受傷。建議一個月一次檢查腳底，適時修剪長得太長的毛髮。

比起一般的剪刀，推薦使用寵物專用的剪毛刀，如果剪毛刀和腳底垂直容易傷到肉球，建議和腳底平行、逆向平滑地推剪，這樣只會修掉超出肉球的毛髮，不容易傷到狗狗的皮膚。盡量速戰速決，降低狗狗的心理負擔。