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為報答13歲少女救命之恩 大黃蜂「陪睡、同購物」變寵物

聯合新聞網 / 綜合報導
大黃蜂成為13歲少女的寵物。圖／取自youtube
大黃蜂成為13歲少女的寵物。圖／取自youtube

英國13歲少女希琳勞（Lacey Shillinglaw）2周前在遛狗途中發現一隻翅膀受傷的大黃蜂躺在路上，她撿起大黃蜂將牠放在附近公園的花上，最後大黃蜂竟拒絕待在花上，硬是要飛回希琳勞身邊還跟她回家。

希琳勞當時花了1小時不斷把大黃蜂放到花上，但牠堅決不從，只好帶牠回家。希琳勞為大黃蜂取名為貝蒂（Betty），現在一人一蜂不但一起睡覺，還會相偕去商店和保齡球館。

希琳勞提到原以為貝蒂會在第一天飛走，沒想到牠從不離開：「我就是喜歡和牠待在一起。牠毛茸茸的，我喜歡我們的友誼。」

當希琳勞去當地商店買牛奶時，貝蒂會坐在希琳勞的眼鏡上，讓其他人感到震驚。他們也會共享一塊果醬餅乾，貝蒂吃中間的部分，希琳勞吃周圍的餅乾。希琳勞還餵牠食用糖水、蜂蜜和草莓醬，甚至小熊軟糖。

希琳勞常帶著貝蒂到花園享用花蜜，但當她進屋內時，貝蒂就會回到她身邊。

希琳勞晚上會把貝蒂放在床邊的無蓋小容器裡，貝蒂會在裡面一直待到早上。白天時貝蒂會依偎在希琳勞的後頸或袖子裡，但貝蒂會避開希琳勞其他家人。

貝蒂翅膀傷勢好轉後，跟希琳勞及其他14名家人一起去打保齡球，牠在2個半小時2場比賽中都待在希琳勞身旁。

希琳勞35歲的母親帕希麗（Laura Pashley）不敢相信女兒完全不怕大黃蜂，畢竟大黃蜂能反覆蜇人，不會像蜜蜂那樣一螫人就受傷或死亡。

帕希麗說平時貝蒂就在希琳勞長及臀部的頭髮裡爬進爬出。他們也打開家裡所有的門，「但不知何故，貝蒂從不離開希琳勞。」

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