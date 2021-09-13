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黑冠松鼠猴寶寶被母丟包 不敢混群躲角落哇哇叫

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
其他帶仔的阿姨雖然會想幫忙照顧「溝仔」，但阿姨一次帶不了兩個孩子。圖／北市動物園提供
其他帶仔的阿姨雖然會想幫忙照顧「溝仔」，但阿姨一次帶不了兩個孩子。圖／北市動物園提供

今年6月在台北市立動物園第一隻出生的黑冠松鼠猴男寶寶「溝仔」，因媽媽生產後不理牠，被緊急轉由人工哺育。保育員再度嘗試讓「溝仔」回到群體，結果卻是「溝仔」自己躲得遠遠的哇哇大叫，拚命呼叫保育員來救牠。動物園表示，目前保育員正隨時滾動調整混群計畫，希望「溝仔」能早日回到群體過正常的生活。

動物園表示，北市立動物園今年6、7兩個月迎來熱鬧的黑冠松鼠猴嬰兒潮，7隻從德國紐倫堡動物園釋出、轉經瑞士「巴索動物園（Zoo Basel）」照養，後來到台北的雌猴分別產下寶寶，小猴子們跟著媽媽四處探索學習生活技能，唯獨第一隻出生的男寶寶「溝仔」，因媽媽生產後不理牠，被緊急轉由人工哺育。

動物園表示，今年6月21日搶頭香生寶寶的黑冠松鼠猴媽媽「瑞#4」是頭一次生產，可能因為沒有經驗加上缺乏學習的對象，產後完全不理會自己剛生下的寶寶，拒絕讓本能想要抱住媽媽的「溝仔」攀附到自己身上，保育員嘗試將「溝仔」放到媽媽身上都會被推開，只能趕緊將「溝仔」轉由保育員人工哺育。

動物園表示，後來7隻黑冠松鼠猴寶寶陸續出生，其他帶仔的阿姨們雖然會想幫忙照顧「溝仔」，但因為阿姨背上已經有寶寶，加上越長越大的「溝仔」不懂如何抱穩阿姨，攀附的位置也不理想，時常抱到阿姨的大腿，阿姨一跳就只留下「溝仔」留在原地，且阿姨一次也帶不了2個孩子，保育員想讓「溝仔」回到群體的計畫並不順利。

黑冠松鼠猴大約在2至3個月大時會開始短暫離開媽媽探索環境，保育員再度嘗試讓「溝仔」回到群體，希望能和同儕互動學習到松鼠猴應有的生活技能，結果卻是「溝仔」自己躲得遠遠的哇哇大叫，拼命呼叫保育員來救牠。

熱帶雨林區的黑冠松鼠猴家族熱鬧滾滾，幾乎每隻雌猴的背上都可以看到仔猴，現在正是觀察育幼行為或親子互動的好時機，有時還沒看到牠們，會先聽到牠們的叫聲。

動物園表示，松鼠猴平均半年左右斷奶，小猴也會跟著媽媽吃些軟軟的水果，而「溝仔」則是在保育員的引導下逐漸學會吃副食品，偶爾過度想依賴保育員討抱，但是保育員並不氣餒，持續鼓勵和嘗試，希望「溝仔」能交到朋友並順利回到猴群生活。

回到群體的「溝仔」害怕地躲遠遠的。圖／北市動物園提供
回到群體的「溝仔」害怕地躲遠遠的。圖／北市動物園提供

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